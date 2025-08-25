US Open: Paolini verdoppelt die New Yorker Energie, Pegula souverän

Jasmine Paolini ist wie auch Aryna Sabalenka und Emma Raducanu erfolgreich in die US Open 2025 gestartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 05:44 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini ist gut in die US Opemn 2025 gestartet

Wenn es ein Umfeld im Tennissport gibt, das nicht auch noch dringend eine Energiespritze benötigt, dann sind das die US Open. Und dabei ganz besonders die Night Sessions in den großen Stadien. Aber so etwa ist Jasmine Paolini natürlich herzlich pari. Und damit auch gar niemand auf den Tribünen des Louis Armstrong Stadiums auf die Idee kam, einen Moment unaufmerksam zu sein, machte Paolini immer wieder auf sich aufmerksam. Spielerisch. Und verbal.

Und Destanee Aiava, die im Qualifikationsfinale gegen die Deutsche Ella Seidel ganz knapp gewonnen hatte, trug ihren teil zu einem sehr feinen Tennismatch bei. In dem sich am Ende dann aber doch Jasmine Paolini mit 6:2 und 7:6 (4) durchsetzen konnte.

Im Parallel-Match im Arthur Ashe Stadium startete Jessica Pegula gegen Maya Sherif rasant, leistete sich dann einen kurzen Aussetzer, gewann aber sicher mit 6:0 und 6.4.

Sabalenka überzeugt, Eala überrascht

Begonnen hatte den Sonntag im Armstrong übrigens Emma Raducanu, die Siegerin der US Open von 2021. Die Britin hatte mit Ina Shibahara keine Probleme, gewann mit 6:1 und 6:2. Derweil setzte sich Titelverteidigerin Aryna Sabalenka gegen Rebeka Masarova nach leichten Startproblemen mit 7:5 und 6:1 durch.

Die großen Dramen gab es woanders, vor allem auf dem Grandstand: Da holte Alexandra Eala von den Philippinen gegen Clara Tauson einen 1:5-Rückstand im dritten Satz auf - und gewann die Partie mit ihrem vierten Matchball noch mit 6:3, 2:6 und 7:6 (11).

Nicht besonders überzeugend, aber dennoch erfolgreich präsentierte sich die Nummer zehn des Turniers: Emma Navarro, die in den vergangenen Wochen nicht viel gewonnen hatte, setzte sich nach Abwehr von mehreren Satzbällen gegen Yafan Wang mit 7:6 (9) und 6:3 durch.

