US Open: Pliskova nähert sich erneut erstem Major-Sieg

Die Tschechin Karolina Pliskova hat weiter ihren ersten Grand-Slam-Titel im Blick. Die 30-Jährige setzte sich in einem Duell zweier früherer Weltranglistenersten in rund drei Stunden gegen die Belarussin Viktoria Azarenka mit 7:5, 6:7 (5:7), 6:2 durch und steht zum fünften Mal im Viertelfinale von New York.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 03:18 Uhr

© Getty Images Holt Karolina Pliskova endlich ihren ersten Major-Titel?

2016 erreichte Pliskova bereits das Finale beim letzten Grand Slam des Jahres und auch in Wimbledon 2021 spielte sie um den Titel, beide Male verlor die aktuelle Weltranglisten-22. "Mein Aufschlag und mein Spiel sind gut. So habe ich gegen jede Gegnerin eine Chance", sagte Pliskova, die nun auf Aryna Sabalenka (Belarus) oder Danielle Collins (USA) trifft.

Zuvor hatten sich bereits die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek mit einem hart erkämpften Sieg gegen Jule Niemeier und Lokalmatadorin Jessica Pegula mit einem 6:3 und 6:2 gegen Petra Kvitova einen Platz im Viertelfinale erspielt.

