US Open: Qualifikantin Siegemund vs. Gauff, Lys vs. Montgomery

Nachdem Laura Siegemund und Eva Lys die Qualifikation erfolgreich überstanden haben, stehen nun ihre Hauptfeldgegnerinnen fest.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.08.2023, 03:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Laura Siegemund trifft nach überstandener Qualifikation auf Coco Gauff.

Besonders hart trifft es dabei Laura Siegemund. Nach erfolgreicher Qualifikation am Freitag gegen Oceane Dodin bekommt es die Filderstädterin in der ersten Hauptrunde mit Coco Gauff zu tun. Das Mtach wird in der Night Session am Montag stattfinden. Natürlich auf dem größten Court, dem Arthur Ashe Stadium.

Im Januar 2020 trafen beide Spielerinnen bereits aufeinander. In Auckland siegte die Deutsche in drei Sätzen. Sicherlich kann dieses Match nicht als Maßstab genommen werden. Gauff war zu dem Zeitpunkt erst 15 Jahre jung und stand noch ganz am Anfang erste Tourerfahrungen zu sammeln.

Eva Lys mit US-Open-Premiere

Eva Lys wird nach erfolgreicher Qualifikation zu den Australian Open im Januar zum zweiten Mal bei einem Grand Slam im Hauptfeld aufschlagen. Gegnerin ist die US-Amerikanerin Robin Montgomery. Die 18-Jährige hat eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten und sollte für Lys eine Gegnerin sein, die als machbare Aufgabe gilt. Gespielt wird die Partie am Dienstag.

Damit sind insgesamt fünf deutsche Spielerinnen in New York am Start. Neben den beiden Qualifikantinnen sind noch Tamara Korpatsch, Anna-Lena Friedsam und Tatjana Maria in der ersten Hauptrunde vertreten.

Hier der komplette Einzel-Draw der Frauen