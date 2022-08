US-Open-Qualifikation: Korpatsch und Schunk dürfen weiter vom Hauptfeld träumen

Tamara Korpatsch und Nastasja Schunk haben in der US-Open-Qualifikation Auftaktsiege eingefahren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.08.2022, 22:20 Uhr

Zwei deutsche Spielerinnen dürfen weiter vom Hauptfeld der US Open träumen, für zwei weitere war bereits im Viertelfinale der Qualifikation Schluss. Nastasja Schunk (Ludwigshafen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) siegten am Auftakttag der Quali für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres (29. August bis 11. September), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Katharina Gerlach (Essen) scheiterten.

Schunk (19), die es in Wimbledon schon ins Hauptfeld geschafft hatte, besiegte die Amerikanerin Robin Anderson 7:5, 7:5. Korpatsch (27) hatte mehr Mühe und bezwang die Israelin Lina Glushko 3:6, 6:4, 6:2. Friedsam (28) verlor gegen die in der Quali an eins gesetzte Rumänin Ana Bogdan 6:3, 3:6, 2:6, Gerlach (24) hatte gegen die Französin Chloe Paquet mit 7:6 (4), 4:6, 3:6 das Nachsehen.

