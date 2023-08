US-Open-Qualifikation: Noha Akugue und Niemeier out, Lys klar weiter

Die deutschen Spielerinnen Jule Niemeier und Noma Noha Akugue sind in der ersten Runde der US-Open-Qualifikation jeweils in zwei Sätzen gescheiter. Eva Lys hat hingegen mit einem klaren Zweisatz-Erfolg über Coco Vandeweghe die zweite Runde erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 02:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jule Niemeier ist bereits zum Auftakt der US-Open-Qualifikation gescheitert

Die Auftritte der deutschen Damen am zweiten Qualifikationstag für die diesjährigen US Open sind teils gehörig schief gegangen. Zunächst stand die junge Noma Noha Akugue (WTA-Nr. 144) gegen die Rumänin Irina Bara (WTA-Nr. 215) auf verlorenem Posten und unterlag nach nur 76 Minuten Spielzeit mit 2:6, 4:6. Ein doch recht herber Rückschlag für die Finalistin der Hamburg Open Ende Juli.

Noch entschäunder das Ergebnis der Erstrunden-Partie von Jule Niemeier. Die Nummer vier der Setzliste scheiterte an der Griechin Despina Papamichail (WTA-Nr. 113) ebenso deutlich mit 3:6, 4:6. Die 24-Jährige war in Wimbledon noch in der zweiten Runde des Hauptwettbewerbs gestanden.

Einzig Eva Lys hielt (WTA-Nr. 145) am Mittwoch die deutschen Fahnen hoch. Sie eröffnete am Court 12 höchst erfolgreich in nur 68 Minuten gegen die Lokalmatadorin Coco Vandeweghe (WTA-Nr. 291) mit 6:0, 6:2. Die in Kiew geborenen 21-Jährige trifft nun auf die Siegerin der Partie Raluka Serban (WTA-Nr. 156) aus Zypern gegen die Spanierin Nuria Parrizas Diaz (ATP-Nr. 123).

Hier das Einzel-Qualifikations-Tableau aus New York.