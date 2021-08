US Open Qualifikation: Oscar Otte ringt zum Auftakt Renzo Olivo nieder

In der Vorausscheidung zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres bewies Oscar Otte gegen den Argentinier Renzo Olivo ein weiteres Mal seine Kämpferqualitäten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 20:29 Uhr

© Getty Images Oscar Otte startete kämpferisch und erfolgreich in die Qualifikation zu den US Open

Oscar Otte ist ein Mann für knappe Partien bei großen Anlässen. Das hat der Kölner dieses Jahr bereits beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon unter Beweis gestellt, als er sich zunächst durch die Qualifikation durchgebissen hatte, um dann in der ersten Runde dem Franzosen Arthur Rinderknech über zwei Turniertage einen harten Fight zu liefern, der schlussendlich mit einem Champions-Tiebreak und somit 13:12 im fünften Satz für den Deutschen endete. Auch in der zweiten Runde ging es dann gegen Andy Murray über fünf Durchgänge - diesmal allerdings ohne Happy End für den 28-Jährigen.

Als aktuell Weltranglisten-144. muss sich Otte auch beim vierten und letzten Major-Event des Jahres durch die Vorausscheidung kämpfen, möchte er im Hauptfeld landen und erst damit eine erfreulich hohe Preisgeld-Überweisung in trockene Tücher bringen. Der erste Schritt ist dem zweifachen-Challenger-Sieger nun bereits geglückt - und abermals mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung. Otte setzte sich nach 2:33 Stunden Spielzeit gegen den Argentinier Renzo Olivo (ATP 214) mit 6:7 (3), 6:0, 7:6 (4) durch.

Zweite Runde von der Papierform leichter

Zwei heikle Punkte überstand der Nordrhein-Westfale in der Partie auch noch mit Bravour: Bei 4:5 im dritten Satz musste er bereits einen Matchball abwehren, bei 5:3 im Tiebreak streikte dann auch noch der Körper und Otte musste sich hinten in der Ecke des Platzes übergeben. Die Leistung des Deutschen ist damit noch einmal höher einzuschätzen. In der nächsten Runde geht es für den in der Qualifikation an 23 Gereihten gegen den Franzosen Constant Lestienne (ATP 248), der seinerseits den Italiener Andrea Pellegrino (ATP 245) ebenfalls in drei Sätzen bezwingen konnte.

Bei den Herren sind aus deutscher Sicht heute (Ortszeit) noch Peter Gojowczyk, Cedric-Marcel Stebe, Maximilian Marterer und Tobias Kamke im Einsatz.

Hier das Quali-Draw bei den US Open 2021