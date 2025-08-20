US Open Qualifikation: Seidel folgt Niemeier in Runde zwei

Nach Jule Niemeier ist auch Ella Seidel souverän in die zweite Runde der Qualofikation für die US Open eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 01:27 Uhr

Ella Seidel

Niemeier hatte ja gleich am frühen Dienstag gegen Daria Saville gar nichts anbrennen lassen, mit 6:0 und 6:2 gewonnen. Nächste Gegnerin der Dortmunderin wird nun die Australierin Patricia Hon sein.

Ella Seidel zog am frühen Abend dann nach. Und siegte gegen Katinka von Deichmann komfortabel mit 6:3 und 6:2. Nun geht es gegen die US-Amerikanerin Sachia Vickery.

Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam sind dagegen schon am ersten Qualifikations-Tag ausgeschieden.

Hier das Quali-Draw der Frauen bei den US Open 2025