US Open: Raducanu zu stark für Überraschungsfrau Tjen

Die frühere Siegerin Emma Raducanu hat die Turnierreise der indonesischen Überraschungs-Qualifikantin Janice Tjen bei den US Open beendet.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 19:15 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu steht in New City in Runde drei

Die Britin Raducanu machte in der zweiten Runde von New York kurzen Prozess mit der Nummer 149 der Welt. 6:2, 6:1 hieß es nach genau einer Stunde Spielzeit.

Tjen hatte in der ersten Runde überrascht, als sie mit Weronika Kudermetowa die Nummer 24 der Setzliste ausgeschaltet hatte. Sie war die erste Spielerin aus Indonesien seit Angelique Widjaja im Jahr 2004, die bei einem Grand Slam im Einzel-Hauptfeld antrat.

Raducanu, die in New York 2021 als erst 18-Jährige den Titel gewonnen und ihren internationalen Durchbruch gefeiert hatte, bestätigte erneut ihre ansteigende Form der vergangenen Monate. In der dritten Runde könnte nun ein Duell mit der einstigen Wimbledon-Gewinnerin Elena Rybakina aus Kasachstan warten.

Ebenfalls schon in Runde drei ist Victoria Azarenka. Die Belarussin gewann gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:3 und 6:3. Und Emma Navarro fertigte ihre Landsfrau Caty McNally mit 6:2 und 6:1 ab.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen