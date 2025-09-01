US Open: Sabalenka spielt sich ungefährdet ins Viertefinale

Aryna Sabalenka ist mit einem souveränen 6:1 und 6:4 gegen Cristina Bucsa ins Viertelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort wartet wohl die erste richtig hohe Hürde.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 03:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka steht bei den US Open im Viertelfinale

Aryna Sabalenka hat am Sonntag das Spielgeschehen im Louis Armstrong Stadium abgeschlossen. Und obwohl bei der Titelverteidigerin hier und da noch nicht alles funktioniert hat, so war das 6:1 und 6:4 gegen Cristina Bucsa natürlich nie in Gefahr.

Auf ihre gegnerin in der Rnde der letzten acht muss Sabalenka noch warten. Es wird aber in jedem Fall eine Frau werden, gegen die die Branchenprima schon Probleme hatte. Entweder Elena Rybakina oder Marketa Vondrousova, zwei Wimbledon-Champions.

Am Nachmittag hatten sich schon Jessica Pegula gegen Ann Li und Barbora Krejcikova nach Abwehr von acht (!) Matchbällen gegen Taylor Townsend für das Viertelfinale qualifiziert.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen