US Open: Sabalenka und Paolini lassen abends nichts anbrennen

Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini haben ihre Zweitrundenpartien bei den US Open 2025 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 07:24 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Flushing Meadows in der dritten Runde

US-Open-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka kann sich in dieser Saison auf eines verlassen: Wenn es zum einem Tiebreak kommt, dann gewinnt die Weltranglisten-Erste diesen auch in der Regel. So auch gegen Polina Kudermetova, die von Sabalenka mit 7:6 (4) und 6:2 bezwungen wurde. Standesgemäß im Arthur Ashe Stadium.

Im Armstrong erledigte derweil Jasmine Paolini die Abendschicht. Die Italienerin gewann gegen Iva Jovic mit 6:3 und 6:3.

