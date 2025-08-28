US Open: Sabalenka und Paolini lassen abends nichts anbrennen
Aryna Sabalenka und Jasmine Paolini haben ihre Zweitrundenpartien bei den US Open 2025 gewonnen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 07:24 Uhr
US-Open-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka kann sich in dieser Saison auf eines verlassen: Wenn es zum einem Tiebreak kommt, dann gewinnt die Weltranglisten-Erste diesen auch in der Regel. So auch gegen Polina Kudermetova, die von Sabalenka mit 7:6 (4) und 6:2 bezwungen wurde. Standesgemäß im Arthur Ashe Stadium.
Im Armstrong erledigte derweil Jasmine Paolini die Abendschicht. Die Italienerin gewann gegen Iva Jovic mit 6:3 und 6:3.
Hier das Einzel-Tableau in New York