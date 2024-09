US Open: Sabalenka und Pegula visieren Finale an

Aryna Sabalenka steht zum weiten Mal in Folge im Finale der US Open. Nach 90 Minuten bezwang sie Heimfavoritin Emma Navarro. Im Endspiel wartet mit Jessica Pegula erneut eine US-Amerikanerin auf die Weltranglistenzweite.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 07:36 Uhr

© Getty Images

Aryna Sabalenka ging als Topfavoritin in das Halbfinalmatch hinein und konnte dieser Stellung mehr als gerecht werden. In zwei Sätzen und 90 Minuten setzte sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro und das heimische Publikum durch. Mit 6:3 und 7:6 (2) schickte Sabalenka die 23-jährige Navarro und Coco Gauff-Bezwingerin vom Platz. Im Vergleich zum letzten Jahr zeigte sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin unbeeindruckt von den gegen sich jubelnden Fans im Arthur Ashe Stadium und begann mit einem dominierenden Blitzstart. Navarro gelang zwar das Re-Break, jedoch war die an dreizehngesetzte US-Amerikanerin überwiegend chancenlos gegen das hohe Tempo der Belarussin. Im zweiten Durchgang schlug Sabalenka beim 5:4 bereits zum Matchgewinn auf, Navarro konnte diesen allerdings abwehren und kam zurück ins Spiel.

Die Weltranglistenzweite blieb souverän und machte mit einem Schmetterball ihren erneuten Einzug ins Finale der US Open perfekt. Bei dem On-Court-Interview nach dem Match scherzte Sabalenka in Richtung Publikum: “Jetzt jubelt ihr für mich, das ist etwas spät”, lachte die Belarussin. “Auch wenn ihr sie angefeuert habt, hatte ich Gänsehaut, es war eine unglaubliche Atmosphäre”, führte Sabalenka weiter aus. Für die Weltranglistenzweite ist es das vierte Endspiel bei einem Grand-Slam und das zweite Jahr in Folge in New York-Serena Williams war die letzte Frau, der das gelang. Im Finalmatch muss die zweifache Australian-Open-Siegerin erneut gegen einen US-Amerikanischen Publikumsliebling ran.

Nach Comeback steht Jessica Pegula erstmals in einem Grand-Slam-Finale

Die Fans hatten auf ein rein US-amerikanisches Finale gehofft und zumindest Jessica Pegula hat die Halbfinal-Hürde überwunden. Nach einem miserablen Start erholte sich die US-Amerikanerin und gewann mit 1:6, 6:4 und 6:2 gegen Karoline Muchova. Dabei lag die 30-jährige Pegula bereits mit 1:6, 0:2 und 30:40 im Rückstand. Doch der Weltranglistensechsten gelang ein bravouröses Comeback und so schaffte sie es, das Match in ein hochklassiges Halbfinale zu verwandeln. Nach 2:12 Minuten gelang Pegula der wichtigste Sieg ihrer Tennislaufbahn. Die US-Amerikanerin steht erstmals in einem Endspiel eines Majors. Bereits mit dem Einzug unter die letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier, konnte Pegula schon einen großen Meilenstein in ihre Karriere feiern.

Match sagte die US-Amerikanerin: “Ich wollte in Tränen ausbrechen. Es war so peinlich, weil sie mich zerstörte”, sagte sie im Hinblick auf den Start des Matches. “Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dieses Spiel zu drehen”, erklärte Pegula. Am Samstag wartet mit Sabalenka keine leichte Gegnerin auf die Heimfavoritin. Die Belarussin stand bereits letztes Jahr gegen Coco Gauff im Finale der US Open.

