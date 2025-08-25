US Open: Sensationelle Zarazua wirft Keys raus!

Renata Zarazua hat mit ihrem dramatischen Erfolg gegen Madison Keys für die erste große Überraschung bei den US Open 2025 gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.08.2025, 21:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Renata Zarazua hat in Flushing Meadows sensationell Madison Keys besiegt

Was für ein Auftakt im Arthur Ashe Stadium am Montag in New York City! Renata Zarazua, aktuell als Nummer 82 der WTA-Charst geführt, besiegte zum Auftakt Madison Keys mit 6:7 (10), 7:6 (3) und 7:5. Keys hat zu Beginn des Jahres ja die Australian Open gewonnen. Trotz der eher durchwachsenen jüngeren Vergangenheit war die US-Amerikanerin als eine der Favoritinnen nach Flushing Meadows gekommen. Zumal Keys hier 2017 auch schon mal im Finale stand.

Mit Victoria Mboko ist eine weitere gesetzte Spielerin ausgeschieden. Mit Barbora Krejcikova hatte die Kanadierin aber auch die wohl schwierigste Gegnerin zugelost bekommen. Die zweimalige Major-Gewinnerin im Einzel aus Tschechien gewann mit 6:3 und 6:2. Souverän gestartet ist auch Elena Rybakina mit einem 6:3 und 6:0 gegen Julieta Pareja.

Keine Erfolgsmedlung gab es für Petra Kvitova in ihrem letzten Turnier. Kvitova gelang gegen Dianne Parry lediglich ein einziger Spielgewinn. Mit diesem Schicksal war die zweimalige Wimbledon-Siegerin übrigens nicht allein: Alysaa Ahn verlor gegen Elise Mertens mit 1:6 und 0:6.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen