US Open: Serena Williams mit Comeback-Sieg gegen Sloane Stephens - jetzt wartet Maria Sakkari

Serena Williams steht im Achtelfinale der US open 2020. Die 23-malige Major-Siegerin besiegte ihre Landsfrau Sloane Stephens mit 2:6, 6:2 und

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2020, 22:17 Uhr

Serena Williams darf in New York weiterhin vom 24. Major-Sieg träumen

Wenn es um das Frauentennis geht, könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass der Begriff „Wundertüte“ ziemlich exklusiv für Sloane Stephens eingeführt wurde. Bei der US-Amerikanerin wissen die Fans nie so genau, was sie bekommen. Denn auch wenn seit ihrem Einzug in das Endspiel von Roland Garros nicht mehr allzu viele Glanzstücke folgten: Stephens kann immer noch ganz exzellentes Tennis spielen.

So wie im ersten Satz gegen Serena Williams im zweiten Match im Arthur Ashe Stadium am Samstag. 6:2 führte Stephens nach etwas mehr als einer halben Stunde, verteilte die Bälle so federleicht und gleichzeitig tödlich wie vor drei Jahren, als sie in New York City zum ganz großen Coup ausholte, im Endspiel Madison Keys keine Chance ließ.

Serena Williams jetzt wieder gegen Maria Sakkari

Aber zur Wundertüte gehört eben auch, dass Sloane Stephens des zweiten Akt mit 2:6 abgab. Weil für Serena Williams der Begriff „Kampfgeist“ eingeführt wurde. Satzausgleich nach 70 gespielten Minuten, ein kurzer Vorhand-Cross Serenas blieb für Stephens unerreichbar. Maria Sakkari schaute sich dieses Match übrigens mit großem Interesse aus ihrer Suite an, die Griechin hatte gegen Amanda Anisimova Kurzarbeit verrichtet. Und konnte mit einem dritten Satz zwischen ihren beiden potenziellen Gegnerinnen für das Achtelfinale bestens leben.

Serena startete besser in die Entscheidung, führte vor den Augen von Töchterchen Olympia schnell mit 4:1. Und machte mit dem dem nächsten Break zum 6:2 den Einzug in das Achtelfinale klar. Maria Sakkari hat dies wohl ohne große Regung zur Kenntnis genommen: Erst vergangene Woche hat sie Serena Williams beim von Cincinnati nach New York verlegten WTA-Premier-Turnier in drei Sätzen besiegt.

In ihrem On-Court-Interview lobte Williams auch ihre Gegnerin, die einen fehlerlosen ersten Satz gespielt habe. Aber sie wollte nicht in zwei Sätzen verlieren, so Serena weiter, und sie habe nie aufgegeben.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen bei den US Open 2020