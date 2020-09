US Open: Serena Williams mit Mühe, Kenin und Keys souverän weiter

Mit Serena Williams, Sofia Kenin und Madison Keys ist ein US-amerikanisches Trio in die zweite Runde der US Open 2020 eingezogen, das, einzeln für sich, um den Titel mitspielen könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.09.2020, 00:51 Uhr

© Getty Images Serena Williams hatte Anlaufschwierigkeiten

Die größte Mühe hatte dabei Serena Williams, die in ihrem Match gegen Kristie Ahn in beiden Sätzen früh in Rückstand geriet - und sich am Ende dennoch mit 7:5 und 6:3 durchsetzte. Williams peilt in New York City ihren 24. Grand-Slam-Erfolg im Einzel an. In den vergangenen beiden Jahren stand sie jeweils im Endspiel, verlor aber 2018 gegen Naomi Osaka und vor knapp einem Jahr gegen Bianca Andreescu.

Eher entspannt verlief der Nachmittag für Sofia Kenin: Die Siegerin der Australian Open 2020 hatte mit Yanina Wickmayer leichtes Spiel, gewann mit 6:2 und 6:2. Noch eiliger hatte es Madison Keys, die in nur 55 Minuten mit 6:1 und 6:1 gegen Timea Babos gewann. Keys stand 2017 im Endspiel der US Open, war dort gegen Sloane Stephens aber chancenlos.