US Open: Serena Williams vs. Victoria Azarenka - man kennt sich, man versteht sich

Serena Williams und Victoria Azarenka treffen im Halbfinale der US Open 2020 zum 23. Mal aufeinander. Die beiden Veteraninnen pflegen auch abseits des Platzes ein gutes Verhältnis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2020, 19:00 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka steht erstmals seit 2013 in einem Major-Halbfinale

Es ist noch gar nicht so lange her, da haben Victoria Azarenka und Serena Williams zum Hosentausch angesetzt. Die beiden Frauen, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Halbfinale der US Open 2020 gegenüberstehen, pflegen ein sehr gutes Miteinander, was auf der von Eitelkeiten nicht freien WTA-Tour keine Selbstverständlichkeit ist. Zumal sich Serena am liebsten mit ihrer älteren Schwester Venus zeigt, der einzig andere kurze Draht führte zu Caroline Wozniacki.

Letztere aber hat sich nach den Australian Open 2020 vom aktiven Profisport zurückgezogen, Venus wiederum bei den laufenden Offenen US-amerikanischen Tennismeisterschaften längst ihre Koffer gepackt. Übrig geblieben sind die die beiden relativen Youngsters Jennifer Brady und Naomi Osaka. Und die beiden Routiniers Serena und Vika. Deren Viertelfinaltag nicht unterschiedlicher hätte ausfallen können: Während sich Serena gegen Tsvetana Pironkova mal wieder durch drei Sätze schleppen musste, benötigte Azarenka beim 6:1 und 6:0 gegen Elise Mertens lediglich 73 Minuten.

Serena schlägt Azarenka zweimal im Finale

Azarenka ist die einzige ungesetzte Spielerin in diesem Halbfinale, ihrem ersten bei einem Major seit 2013. Ganz überraschend kommt der Vorstoss der ehemaligen Nummer eins der Welt in die Vorschlussrunde freilich nicht, schließlich gewann Azarenka das von Cincinnati nach New York City verlegte WTA-Premier-Turnier. Mit der kleinen Randbemerkung, dass Naomi Osaka nicht zum Finale antreten konnte.

„Ich habe auf alles Antworten gefunden, das sie heute versucht hat. Und darüber bin ich heute sehr glücklich“, erklärte Azarenka nach ihrem Kantersieg. Gegen Serena hat sie in Flushing Meadows schon zweimal gespielt, die Finali 2012 und 2013 verloren. „Ich liebe es, gegen Serena zu spielen“, erklärte Azarenka in Antizipation des Halbfinales. Sie habe einige ihrer besten Matches gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin gespielt. „Es waren viele große Kämpfe. Sie ist eine der Spielerinnen, die mich an meine Grenzen bringen, mich besser machen.“

Die Bilanz spricht allerdings ganz klar für Serena Williams, die 18 von 22 Partien gegen Azarenka für sich entschieden hat. Wie auch jene 2015 in Roland Garros, bei der Victoria Azarenka vom Beinkleid ihrer Gegnerin so angetan war, dass sie einfach nachfragte, ob sie nicht auch so ein Teil haben könne. Nachdem die beiden Veteraninnen denselben Ausrüster haben, war dies selbstredend kein Problem.

