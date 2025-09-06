US Open: Sinner fixiert den Showdown mit Alcaraz - auch um die Nummer eins

Jannik Sinner ist trotz körperlicher Probleme in das Endspiel der US Open 2025 eingezogen. Der Weltranglisten-Erste gewann sein Halbfinale gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:1, 3:6, 6:3 und 6:4 und trifft am Sonntag auf Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 05:07 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner am Freitagabend in Flushing Meadows

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der Schichtwechsel zwischen den beiden Halbfinal-Matches bei der US Open 2025 hat am Freitag in bisschen länger gedauert - und das, obwohl Carlos Alcaraz und Novak Djokovic nicht ihr gesamtes Nenngeld ausgespielt hatten. Aber Jannik Sinner und Félix Auger-Aliassime gingen eben eine gute halbe Stunde nach dem vereinbarten Start ins Rennen, während draußen einige der „Nachmittags“-Fans noch um die beiden großen Brunnenbecken vor dem Arthur Ashe Stadium campierten.

Und die Begeisterung unter diesen Aficionados war groß, als Auger-Aliassime im ersten Satz anschreiben konnte. Dumm nur für den Kanadier: Da stand es schon 3:0 für den Titelverteidiger. Dass der erste Durchgang trotz des klaren Ergebnisses von 6:1 für Sinner dann mehr als 40 Minuten in Anspruch nahm, sprach andererseits dafür, dass Auger-Aliassime ein wenig unter Wert geschlagen wurde.

Sinner muss medizinische Auszeit nehmen

„FAA“ versuchte es ziemlich offensiv, die meisten der Netzangriffe waren von Erfolg gekrönt. Nicht jedoch die beiden Breakchancen, die Auger-Aliassime gleich im ersten Aufschlagspiel von Jannik Sinner im zweiten Akt hatte. Da packte der Titelverteidiger einfach vier Punkte in Folge aus. Dennoch: Wie schon sein Landsmann Denis Shapovalov in Runde drei leistete Auger-Aliassime nun heftigen Widerstand. Was sich dann mit dem Break zum 5:3 auch in Zahlen niederschlug. Der Außenseiter flog förmlich über den Court. Und Sinner erlaubte sich Fehler, die man bei ihm eher selten sieht. Mit einem Ass stellte Auger-Aliassime den Satzausgleich her.

Bei Jannik Sinner zeichneten sich aber auch körperliche Probleme ab - entweder im Bauch- oder Hüftbereich. Er ließ den Physiotherapeuten kommen, musste den Platz für eine medizinische Auszeit verlassen. Nach der Rückkehr schien Sinner vor allem mit dem Aufschlag Probleme zu haben.

Sinner servierte in dieser Phase weniger als 50 Prozent erste Aufschläge ins Feld. Aber Auger-Aliassime konnte daraus keinen Vorteil ziehen. Im Gegenteil: Jannik Sinner gelang das Break zum 4:2. Bei 5:2 vergab Sinner als Rückschläger seinen ersten Satzball, bei eigenem Service ließ er aber nichts mehr zu: 6:1, 3:6 und 6.3 nach 2:13 Stunden Spielzeit.

Auch im vierten Satz gelang Sinner ein frühes Break, eine weitere Chance zum 5:2 ließ er aber aus. Was aber nichts zur Sache tat. Nach 3:21 Stunden Spielzeit stand der Finaleinzug von Jannik Sinner fest.

Alcaraz schlägt Djokovic in drei Sätzen

Und nun geht es am Sonntag also gegen Carlos Alcaraz, der im ersten Halbfinale Novak Djokovic mit 6:4, 7:6 (4) und 6:2 besiegen konnte. Fun Fact: Seit Sinner von seiner Sperre zurückgekommen ist, hat das Finale bei allen Turnieren, an denen die beiden besten Spieler der Welt gemeinsam teilgenommen haben, das Finale Sinner gegen Alcaraz geheißen. Das war so in Rom, in Roland-Garros, in Wimbledon, in Cincinnati und nun in Flushing Meadows. Alcaraz hat drei dieser vier Begegnungen gewonnen, einige unter besonderen Umständen: In Paris musste er drei Matchbälle abwehren, in Cincy musste Sinner aufgeben.

Sollte dem Spanier dies auch am Sonntag um 14 Uhr Ortszeit gelingen, dann würde er Jannik Sinner an der Spitze der ATP-Charts ablösen.

