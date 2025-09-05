US Open live: Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Halbfinale der US Open 2025 auf Felix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 10:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Im zweiten Halbfinale der US Open 2025 sieht sich der topgesetzte Jannik Sinner dem Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime aus Kanada gegenüber, der auch nach dem Drittrunden-Erfolg gegen den Hamburger weiterhin groß aufspielte und hintereinander Andrey Rublev und Alex de Minaur ausschalten konnte. Doch auch der 24-jährige Südtiroler zeigte sich bislang in blendender Verfassung und hatte nur bei seiner Drittrunden-Begegnung gegen FAAs-Landsmann Denis Shapovalov etwas Mühe, konnte sich aber nach verlorenem ersten Durchgang in vier Sätzen behaupten.

Die direkte Bilanz führt der 25-jährige Auger-Aliassime mit 3:1 an, der die ersten drei Vergleiche inklusive eines Walkovers für sich entscheiden konnte. Die letzte Begegnung im Vorfeld des letzten Majors des Jahres in Cincinnati ging jedoch eindeutig an den Weltranglistenersten.

Sinner vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 1 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren