US Open: Achtelfinale! Sinner schlägt starken Shapovalov

Jannik Sinner ist mit einem 5:7, 6:4, 6.3 und 6.3 gegen Denis Shapovalov in das Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dort geht es gegen Landsmann Lorenzo Musetti.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 22:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte gegen Denis Shapovalov zu kämpfen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es kommt nicht so oft vor, dass Darren Cahill und Simone Vagnozzi ziemlich ratlos aus ihrer Coaches´ Box schauen. Aber als Jannik Sinner im dritten Satz gegen Denis Shapovalov mit 0:3 zurücklag, da kamen schon einige Fragen auf. Die Jannik Sinner in den darauffolgenden neun Spielen, die er allesamt gewann, beantwortete.

Bis zum dritten Akt hatte Sinner zwar fehlerhafter als sonst gespielt. Aber Denis Shapovalov zeigte eine richtig starke Leistung. Die auch vom Publikum honoriert wurde. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass es ein enges Match zu beobachten gab. Also waren die Plätze auf den Tribünen des Arthur Ashe Stadiums voll besetzt - keine Selbstverständlichkeit bei einem Drittrunden-Match am Samstagnachmittag.

Shapovalov schaffte im ersten Satz ein frühes Break. Und ließ sich auch durch den Ausgleich von Sinner nicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht auch, weil der Kanadier das bislang einzige Match gegen Sinner bei den Australian Open 2021 für sich entscheiden hatte. Dass Denis Shapovalov dieses Level würde halten können, war aber unwahrscheinlich. Und so kam der Titelverteidiger dann doch besser in die Partie, Shapovalov baute etwas ab. Mit dem frühen Break im vierten Satz stellte Sinner die Weichen endgültig auf Sieg.

Sinner gegen Bublik oder Paul

Auf seinen nächsten Gegner muss Jannik Sinner noch warten. Der wird im letzten Match des heutigen Tages im Ashe zwischen Alexander Bublik und Tommy Paul ermittelt. Gegen Bublik hat Sinner im Frühjahr ja innerhalb kurzer Zeit zweimal gespielt: in Roland-Garros ging der Sieg an den Südtiroler, in HalleWestfalen revanchierte sich Bublik auf Rasen. Und holte danach den Titel.

Ein weiterer Italiener steht ebenfalls im Achtelfinale. Was aber schon vor Beginn der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Flavio Cobolli klar war. Am Ende war es dann Musetti, der von der Aufgabe seines Landsmannes und Kumpels im dritten Satz profitierte.

Apropos: Leandro Riedi, der verletzungsgeplagte Schweizer, hatte einen noch kürzeren Arbeitstag als Musetti. Denn Kamil Majchrzak musste schon nach acht Spielen aufgeben. Riedi spielt im Achtelfinale entweder gegen Daniel Altmaier oder Alex de Minaur.

