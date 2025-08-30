US Open live: Jannik Sinner vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der dritten Runde der US Open 2025 auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 08:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Nachdem der Weltranglistenerste Jannik Sinner bislang ohne Satzverlust locker durch die ersten beiden Runden der US Open spaziert ist, wird dem Südtiroler in der dritten Runde mit Denis Shapovalov der erste gesetzte Spieler gegenüberstehen. Der Kanadier hatte nach souveränem Auftakt etwas mehr Mühe, um mit einem hartumkämpften Viersatz-Sieg gegen den Franzosen Valentin Royer in die dritte Runde vorzudringen.

Bislang standen sich die beiden Protagonisten einmal auf der Tour gegenüber, wobei sich der 26-jährige Shapovalov 2021 bei den Australian Open gegen seinen 24-jährigen Gegner in fünf Sätzen behaupten konnte. Damals waren die Vorzeichen allerdings noch umgekehrt gelagert, da Shapovalov in Down-Under kurz vor seinem erstmaligen Einzug in die Top 10 stand, während Sinner erstmals die Top 40 geknackt hatte.

Sinner vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren