US Open: Finale! Alcaraz schlägt Djokovic und wartet jetzt auf Sinner

Carlos Alcaraz hat im ersten Halbfinale der US Open 2025 gegen Novak Djokovic mit 6:4, 7:6 (4) und 6:2 gewonnen. Im Endspiel am Sonntag trifft der Spanier entweder auf Jannik Sinner oder Félix Auger-Aliassime.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 01:25 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Freitag in New York City

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wer beim Einmarsch von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz kurz nach 15 Uhr Ortszeit am Freitag keine Gänsehaut bekommen hat, dem ist nicht zu helfen. Die Vorfreude auf diesen Halbfinal-Schlager war groß, zumal sich Djokovic und Alcaraz seit ihrem Match bei den Australian Open zu Beginn der Saison ja auch nicht mehr getroffen haben. Keine große Überraschung: Novak Djokovic hat seinen Spielplan radikal reduziert, nach Roland-Garros nur noch in Wimbledon gespielt und eben jetzt bei den US Open.

Carlos Alcaraz dagegen war mit der Empfehlung des Turniersiegs in Cincinnati nach New York City gekommen. Und erwischte den bessern Start, nahm Djokovic gleich dessen Aufschlag ab. Dieses Break transportierte der Spanier mehr oder Inder ohne Probleme bis zum 6:4, da war eine Dreiviertelstunde gespielt.

Djokovic legt mit Break vor, Alcaraz gewinnt im Tiebreak

Im zweiten Akt ließ Alcaraz dann plötzlich einen kleinen Türspalt offen, Djokovic marschierte mit Verve zum Break zum 2:0 durch. Das Stadion bebte zum ersten Mal nach Spielbeginn - und das, obwohl die Sympathien ziemlich ausgeglichen verteilt schienen. Beim Re-Break zum 2:3 half Djokovic ein bisschen mit, aber so etwas liegt ja auch in der Natur der Sache.

Es ging in ein Tiebreak, in dem Carlos Alcaraz schnell mit 4:1 führte, dazu noch zwei eigene Aufschläge hatte. Djokovic war das pari, er kam auf 3:4 heran. Gewann dann aber dennoch nur noch einen Punkt. 6:4, 7:6 (4) für Alcaraz nach 1:52 Stunden Spielzeit.

Sinner klarer Favorit gegen Auger-Aliassime

Das schrie nach einer kurzen Verschnaufpause, Djokovic nutzte den Seitenwechsel, um sich vom Physio die Schulter massieren zu lassen. Im dritten Satz durfte erstmals Carlos Alcaraz eröffnen, er tat dies souverän. Gefahr im Verzug war dann aber bei Service Djokovic, als es nach einem Doppelfehler 15:40 stand. Einen Breakball parierte der 38-Jährige, dann folgte der nächste Doppler.

Der Tank schien leer beim 24-maligen Major-Champion. Djokovic war nun darauf bedacht, die Punkte möglichst kurz zu halten. Alcaraz dagegen verzichtete auf allzu riskante Manöver, er hatte die Partie auch von der Grundlinie aus sicher im Griff. Nach 2:23 Stunden Spielzeit gab es die ersten beiden Matchbälle für Alcaraz. Und er verwertete bereits den ersten.

Für das zweite Halbfinale ist die Ausgangslage klar: Alles andere als ein Erfolg von Jannik Sinner gegen Félix Auger-Aliassime wäre eine Überraschung. Zuletzt in Cincinnati konnte der Kanadier gegen Sinner nur zwei Spiele gewinnen.

