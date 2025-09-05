US Open live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale der US Open 2025 auf Novak Djokovic. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2025, 10:42 Uhr

Ein wahres Spektakel dürfte im Halbfinale der US Open wieder zu erwarten sein, wenn sich der an Nr. 2 gesetzte Carlos Alcaraz und der an Position 7 geführte Novak Djokovic zum neunten Mal in ihrer Karriere duellieren werden. Unvergessen das beinahe epische Finale bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Roland Garros, als der Serbe seinen Career-Golden-Slam eintüten konnte.

Auch das letzte Aufeinandertreffen in diesem Jahr bei den Australian Open konnte der 38-jährige Djokovic für sich entscheiden und somit den direkten Vergleich gegen den Spanier auf 5:3 nach oben schrauben. Die körperliche Frische könnte dagegen dem 22-jährigen Alcaraz etwas in die Karten spielen, der im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz abgeben musste, während der serbische Olympiasieger seinen bisherigen Gegnern bereits drei Durchgänge überlassen musste.

Alcaraz vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gibt es ab 21 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren