US Open: Sofia Kenin und Donna Vekic souverän, Garbine Muguruza ausgeschieden

Während sich zu Beginn von Tag vier Ons Jaeur, Donna Vekic und Sofia Kenin in ihren Zweitrundenmatches keine Blöße gaben, ist mit Garbine Muguruza eine Mitfavoritin überraschend gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.09.2020, 19:35 Uhr

Donna Vekic steht souverän in Runde drei der US Open

Donna Vekic benötigte gegen Patricia Tig nur wenige Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach ausgeglichenen Spielen zum Start in diese Partie drehte die Kroatin auf und machte den Klassenunterschied in dieser Zweitrundenbegegnung deutlich. Am Ende obsiegte Vekic mit 6:2 und 6:1.

In Runde drei trifft Vekic nun auf Tsvetana Pironkova, die sich überraschend gegen Garbine Muguruza durchsetzen konnte. Die Spanierin hatte in Durchgang eins bereits mit 5:3 geführt, musste diesen aber mit 5:7 verloren geben. Das sollte der Genickbruch sein für die zweifache Grand-Slam-Siegerin. Prionkova schnappte sich Satz zwei mit 6:3 und steht somit in Runde drei der US Open.

Jabeur gegen Kenin

Ebenfalls in Runde drei steht die Tunesierin Ons Jabeur. Die Nordafrikanerin musste gegen die Estin Kaia Kanepi vor allem im ersten Satz mächtig kämpfen, konnte diesen aber mit 10:8 im Tiebreak für sich entscheiden. Damit war die Gegenwehr der Estin gebrochen, Jabeur war in Durchgang zwei drückend überlegen und sicherte sich diesen mit 6:0. Jabeur trifft nun auf die Australian-Open-Siegerin diesen Jahres, Sofia Kenin.

Die US-Amerikanerin konnte sich in ihrem Zweitrundenmatch gegen die Kanadierin Leyla Fernandez in zwei Sätzen durchsetzen. Auch Maria Sakkari, die Serena Williams letzte Woche bei den Western & Southern Open bezwingen konnte, ist eine Runde weiter. Die Griechin legte gegen die Lokalmatadorin Bernarda Pera einen Kaltstart hin, musste den ersten Satz verloren geben. Dann fand Sakkari aber zu ihrem Spiel, mit 2:6, 6:3 und 6:2 steht die Griechin in der dritten Runde.

Hier geht´s zu den Livescores der US Open.