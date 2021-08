US Open Spielplan: Osaka, Medvedev am Montag, Zverev, Djokovic erst am Dienstag

Am Montag wird der Spielbetrieb des Hauptfelds bei den US Open 2021 eröffnet. Turnierfavorit Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev sind erst am Dienstag im Einsatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 11:23 Uhr

© GEPA Pictures Naomi Osaka eröffnet am Montag die Night Session

Die Ehre des ersten Matches im Arthur Ashe Stadium gebührt ab 12 Uhr Ortszeit zwei US-Amerikanerinnen. Die an Ort und Stelle das Endspiel der US Open 2017 bestritten haben: Sloane Stephens und Madison Keys. Danach kommt es im größten Tennisstadion der Welt zum Aufeinandertreffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray. Die Night Session wird von Naomi Osaka gegen Marie Bouzkova eröffnet, es folgen Daniil Medvedev und Richard Gasquet.

Auf allen anderen Courts beginnt der Spielbetrieb schon um 11 Uhr Ortszeit. Im Louis Armstrong Stadium gibt es etwa Cori Gauff gegen Magda Linette zu sehen (drittes Match der Day Session), Nick Kyrgios und Roberto Bautista Agut bestreiten die zweite Partie der Night Session.

Zverev am Dienstag gegen Querrey

Auch Angelique Kerber darf am Montag schon ran: Die deutsche Nummer eins trifft im zweiten Match nach 11 Uhr auf Court 17 auf Dayana Yastremska aus der Ukraine. Peter Gojowczyk sperrt gegen Ugo Humbert Court 9 auf, Philipp Kohlschreiber und Marin Cilic duellieren sich als zweite Paarung auf Platz 11, Dominik Koepfer trifft ebendort zum Abschluss des Tages auf Quentin Halys. Andrea Petkovic schließlich spielt auf Court 12 die zweite Partie nach 11 Uhr gegen Irina Camelia Begu.

Alexander Zverev steigt erst am Dienstag ein. Dann aber gleich im ersten Match im Arthur Ashe Stadium gegen Sam Querrey (um 18 Uhr MESZ). Novak Djokovic wird die zweite Night Session des Turniers gegen Holger Rune eröffnen.

Hier der Spielplan für den Montag