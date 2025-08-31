US Open: Swiatek feiert Comeback-Sieg gegen Kalinskaya

Iga Swiatek ist mit einem 7:6 (2) und 6:4 gegen Anna Kalinskaya in das Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen. Dabei lag die Polin im ersten Satz schon mit 1:5 zurück.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 03:58 Uhr

Iga Swiatek hat bei den US Open mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich im Arthur Ashe Stadium gegen die Russin Anna Kalinskaya 7:6 (2), 6:4 durch und gab sich wie die weiteren Turnierfavoritinnen um Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und US-Star Coco Gauff letztlich keine Blöße.

Die Weltranglistenzweite Swiatek, die im Vorfeld des letzten Grand-Slam-Events des Jahres das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, trifft in Flushing Meadows nun auf Laura Siegemunds Bezwingerin Ekaterina Alexandrova.

Gauff trifft auf Osaka

Die 24-jährige Swiatek fand gegen die an Position 29 gesetzte Kalinskaya zunächst überhaupt nicht ins Match, nach 1:5-Rückstand rettete sie sich aber noch in den Tiebreak und gewann diesen deutlich. Im zweiten Satz holte sie sich das Break zum 5:4 und servierte das Match aus.

Swiatek will in New York ihren zweiten Triumph nach 2022 feiern. Im vergangenen Jahr war die Polin im Viertelfinale gegen die Lokalmatadorin Jessica Pegula ausgeschieden.

Den Tag im Arthur Ashe Stadium eröffnet hatte Coco Gauff mit einem glatten Erfolg gegen Magdalena Frech. Gauff trifft im Achtelfinale nun auf Naomi Osaka, die sich gegen Daria Kasatkina in drei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Flushing Meadows