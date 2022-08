US Open: Tatjana Maria optimistisch - trotz schwieriger Auslosung

Die deutschen Stars müssen für die US Open passen, also bietet sich für Profis aus der zweiten Reihe erneut die Chance aufs Rampenlicht. Tatjana Maria und Jule Niemeier haben schwere Gegnerinnen erwischt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 20:22 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria trifft wie in Wimbledon auf Maria Sakkari

Netzangriffe, Volleystopps und ihr berühmt-berüchtigter Slice - Tatjana Maria werkelte mit Ehemann Charles-Edouard auf dem New Yorker Grandstand am letzten Feinschliff und auch ihre Tochter Charlotte spielte ihr am Ende einige Bälle zu. Während die deutschen Stars Alexander Zverev verletzt und Angelique Kerber aufgrund ihrer Babypause fehlen, hofft die Wimbledon-Heldin bei den US Open auf den nächsten Höhenflug.

"Ich bin fit, habe mich gut vorbereitet und gut trainiert", sagte Maria, die am Montag auf Maria Sakkari (17.00 Uhr MESZ/Eurosport) trifft: "Es ist auf alle Fälle nicht einfach. Sie ist Nummer drei der Welt, trotzdem gehe ich positiv ins Match rein."

Jule Niemeier beginnt gegen Sofia Kenin

Die 35 Jahre alte zweifache Mutter will im Dauerduell mit der griechischen Topspielerin erneut auftrumpfen, es wäre zugleich ein Zeichen an das geschrumpfte deutsche Aufgebot, das durch die Bank vor schweren Aufgaben steht. "Wimbledon hat mir gezeigt, dass ich mit den Besten mithalten kann", hatte Maria nach ihrem sensationellen Lauf bis ins Halbfinale gesagt. Dabei hatte sie auch Sakkari geschlagen.

Es wird jedoch enorm schwer, auf Hartplatz wieder ähnlich in den Flow zu kommen. Das gilt auch für Jule Niemeier, die auf dem "heiligen Rasen" von London mit ihrem Viertelfinaleinzug einen beachtlichen Karriereschritt schaffte, und am Sonntag in New York mit Titelverteidigerin Emma Raducanu trainierte. Niemeier ist auf Sicht die größte Hoffnungsträgerin im deutschen Frauentennis und ihr Coach Christopher Kas sieht die 23-Jährige gut aufgestellt für ihren Auftakt am Dienstag gegen die einstige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin.

Coach Kas optimistisch

"Voller Power, in einem guten Fitnesszustand" sei Niemeier, sagte Kas dem SID: "Sie hat absolut nichts zu verlieren und wird Außenseiterin sein. Trotzdem weiß man auch, dass Jule für jede Gegnerin gefährlich ist, wenn sie Anfang des Matches in ihren Rhythmus findet und ihre Sachen gut macht." Dann könne sie jede Gegnerin schlagen.

Niemeier, die erstmals im Hauptfeld eines Hartplatz-Majors aufschlägt, gehe ihre knifflige Aufgabe gegen die auf Weltranglistenplatz 265 abgerutschte Kenin "mit einer geringen Erwartungshaltung, aber großer Vorfreude" an. Ein Ansatz, der auch für die meisten der weiteren deutschen Profis passt, die ebenfalls erst am Dienstag in Flushing Meadows angreifen. Andrea Petkovic nimmt es dann mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf, Laura Siegemund mit der Rumänin Sorana Cirstea.

Kohlmann hofft auf Überraschung

Bei den Männern "schmerzt" die große Lücke, die Zverev nach seiner verletzungsbedingten Absage hinterlässt, wie Bundestrainer Michael Kohlmann einräumt. "Die Voraussetzungen sind gerade nicht gut, und die Auslosung ist wirklich schwierig für alle vier", sagte er am Sonntag dem SID.

Oscar Otte, wie Peter Gojowczyk im Vorjahr ins Achtelfinale gestürmt, kommt nach einer Knie-OP zurück, hat in dem an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz aber eine denkbar unangenehme Aufgabe erwischt. Gojowczyk trifft auf den dänischen Jungstar Holger Rune, Daniel Altmaier ist gegen den Italiener Jannik Sinner klarer Underdog wie auch Qualifikant Maximilian Marterer im Duell mit Marin Cilic, Turniersieger von 2014. "Ich hoffe, dass es eine Überraschung gibt", sagte Kohlmann.

