US Open: Tiebreak-Königin Sabalenka gewinnt, Paolini fliegt raus

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist mit einem 6:3 und 7:6 (2) gegen Leylah Fernandez sicher in das Achtelfinale der US Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2025, 03:04 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat 18 Tiebreaks in Folge gewonnen

Wann wird Aryna Sabalenka denn mal wieder ein Tiebreak verlieren? Das 7:2 im zweiten Satz gegen Leylah Fernandez in der dritten Runde der US Open 2025 war bereits die 18. Kurzentscheidung in Folge, die die Weltranglisten-Erste für sich entscheiden konnte. Nächste Gegnerin für Sabalenka wird die Spanierin Cristina Bucsa sein, die sich etwas überraschend gegen Elise Mertens mit 3:6, 7:5 und 6:3 durchsetzen konnte.

Im obersten Viertel erreichten darüber hinaus Elena Rybakina und Marketa Vondrousova die vierte Runde. Rybakina erteilte Emma Raducanu beim 6:1 und 6:2 eine Lehrstunde, Vondrousova besiegte Jasmine Paolini mit 7:6 (4) und 6:1.

Krejcikova holt Rückstand auf

Auch eine weitere tschechische Major-Gewinnerin schickte eine gesetzte Spielerin nach hause. Denn Barbora Krejcikova kam gegen Emma Navarro noch von einem 0:3-Rückstand zurück, gewann mit 4:6, 6:4 und 6:4. Krejcikova wartet nun auf die Siegerin zwischen Mirra Andreeva und Taylor Townsend.

Und auch Vorjahresfinalistin Jessica Pegula hat das Achtelfinale erreicht. Pegula gewann gegen Victoria Azarenka mit 6:1 und 7:5 und spielt am Sonntag gegen Landsfrau Ann Li.

