US Open: Townsend vor Heimsieg, kein Double für Errani

Taylor Townsend und Katerina Siniakova haben das Endspiel im Frauendoppel der US Open 2025 erreicht. Dort geht es aber nicht gegen Sara Errani und Jasmine Paolini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.09.2025, 03:13 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova und Taylor Townsend - das aktuell vermutlich beste Doppelpaar der Welt

Katerina Siniakova hat den Karriere-Grand-Slam im Doppel ja schon gewonnen (an der Seite von Barbora Krejcikova), dazu eine Goldmedaille bei Olympia im Doppel (mit Krejcikova) und eine im Mixed (mit Tomas Machac). Bei den US Open könnte die Tschechin nun den nächsten Grand Slam vollmachen: nämlich mit Partnerinnen, die nicht Krejcikova heißen. Mit Coco Gauff hat Siniakova im vergangenen Jahr in Roland-Garros gewonnen, mit Taylor Townsend gleich im Anschluss in Wimbledon und zu Beginn 2025 die Australian Open.

Eben jene Taylor Townsend kann am Freitag zunächst einmal den dritten von vier Schritten gehen. Denn Siniakova/Townsend, bei den US Open natürlich an Position eins gesetzt, haben sich im Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs gegen Elise Mertens und Veronika Kudermetova mit 6;3 und 7:6 (3) durchgesetzt.

Im Endspiel geht es gegen Erin Routliffe and Gabriela Dabrowski. Die ein mögliches Double von Sara Errani bei den US Open 2025 vermasselt haben. Denn Errani hat ja schon vor Beginn der Hauptfeldmatches im Einzel gemeinsam mit Andrea Vavassori den Mixed-Wettbewerb gewonnen. Im Frauendoppel war für sie und Jasmine Paolini beim 4:6 und 3:6 gegen Routliffe/Dabrowski aber nichts zu holen.

