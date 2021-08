US Open: Venus Williams steht doch direkt im Hauptwettbewerb

Die ältere der beiden Williams-Schwestern, Venus Williams, steht nach der Absage von Kirsten Flipkens direkt im Damen-Hauptfeld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2021, 21:09 Uhr

© Getty Images Venus Williams braucht nun doch keine Wildcard für den Hautwettbewerb der US Open

Die mittlerweile beachtliche 41 Lenze zählende Venus Williams ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres doch nicht auf die Gnade einer Wildcard für den Hauptwettbewerb angewiesen. Wie die Veranstalter der US Open vermeldeten, rutschte die siebenfache Grand-Slam-Siegerin dank der Absage der Belgierin Kirsten Flipkens doch gerade noch in das 128er-Hauptfeld des Major-Turniers in New York.

Die Weltranglisten-80. Flipkens musste aufgrund einer schon länger andauernden Verletzung im linken Sprunggelenk vom Event in Flushing Meadows zurückziehen. Die freigewordene Wildcard wurde an das 20-jährige US-amerikanische Talent Alycia Parks vergeben.

Venus Williams ist zweifache US-Open-Gewinnerin (2000, 2001) und wird 2021 zum 23.-mal in New York an den Start gehen - zum 15.-mal hintereinander. Seit ihrem ersten Antreten im Jahr 1997, als sie sogleich ins Endspiel vordringen konnte, hatte die Rechtshänderin nur zweimal die US Open verpasst (2003, 2006).