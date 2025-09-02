US Open: Venus Williams und Leylah Fernandez schon im Viertelfinale

Der Lauf von Venus Williams und Leylah Fernandez bei den US Open 2025 geht weiter. Die beiden stehen schon im Viertelfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 02:52 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez und Venus Williams schieben einen Lauf

Und schon wieder haben Leylah Fernandez und Venus Williams das Louis Armstrong Stadium zum Kochen gebracht. Die beiden gewannen gegen Zhang Shuai und Ekaterina Alexandrova mit 6:3 und 6:4.

Jetzt aber kommt es zum ganz großen Test: Denn in der Runde der letzten acht wartet mit Katerina Siniakova und Taylor Townsend das wohl beste Doppelpaar im Frauentennis. Townsend wäre im Einzel ja auch fast ins Viertelfinale eingezogen, konnte gegen Barbora Krejcikova aber keinen von acht Matchbälle nutzen.

Aber auch abseits dieser Spitzenpartie sind die großen Favoritinnen nach wie vor im Tableau vertreten. Wie etwa Jasmine Paolini und Sara Errani. Oder die beiden gefährlichen Russinnen Mirra Andreeva und Diana Shnaider.