US Open: Von Michelle Obama bis Hasselhoff - die Promiwelt huldigt Serena Williams

Serena Williams hat sich vom aktiven Tennis (wohl) verabschiedet - und die Tenniswelt und sonstige Prominenz schwärmt von ihr.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.09.2022, 16:04 Uhr

© Gatty Images Serena Williams

Golfstar Tiger Woods war die Tage sogar live vor Ort. "Du bist die Größte auf und abseits des Platzes. Danke, dass du uns alle inspiriert hast, unsere Träume zu verfolgen. Ich liebe dich, kleine Schwester", schrieb er auf Twitter.

Auch Michelle Obama gratulierte: "Wie glücklich wir uns doch schätzen können, dass wir einem kleinen Mädchen aus Compton dabei zusehen konnten, wie es zu einer der größten Sportlerin aller Zeiten wurde."

Andy Roddick, bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Coach Rick Macci mit Williams befreundet, lobte: "Es war der Spaß meines Lebens zu sehen, wie du zu derjenigen wurdest, die du bist."

Angelique Kerber, die gegen Williams in zwei Major-Endspielen siegte, schrieb: "Du hast das Spiel für immer verändert. Über all die Phasen deiner Karriere war deine Liebe für den Sport immer präsent. Es war eine Ehre, in der Ära zu spielen, die du geprägt hat."

Die größte US-Turnerin Simone Biles textete: "Danke, Serena Williams, dass du den Sport für schwarze Athleten, für Sportlerinnen und alle Sportler verändert hast. So ein Spaß, zuzuschauen. Danke, dass du eine Inspiration warst."

Auch TV-Legende David Hasselhoff brachte es wie immer auf den Punkt: "Serena, du bist nie vor etwas weggelaufen. Du inspirierst mich und bist die Größte. Großes Tennis, und es war toll zu sehen, dass du nie aufgegeben hast."

Schwimmstar Michael Phelps sagte Ähnliches: "Es war großartig zu sehen, wie Serena nicht nur den Sport verändert hat, aber noch wichtiger: die nächste Generation ermutigt hat. Ihre Tenniserfolge sprechen für sich, aber eine der Dinge, die ich am meisten an ihr bewunderte, ist, dass sie nie aufgegeben hat. Auf und abseits des Courts."

Basketballer Magic Johnson schrieb: "Serena bedeutet so viel für unseren Sport, fürs Tennis, für die Welt, für jedes kleine Mädchen und vor allem jedes kleine schwarze Mädchen auf dem gesamten Globus."