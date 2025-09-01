US Open: Vondrousova schlägt Rybakina - und fordert jetzt Sabalenka

Marketa Vondrousova hat das letzte Achtelfinale bei den US Open 2025 am Sonntag gegen Elena Rybakina in drei Sätzen gewonnen. Jetzt geht es gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2025, 05:54 Uhr

© Getty Images Marketa Vondrousova trifft am Dienstag auf Aryna Sabalenka

Es war ein guter Tag in Flushing Meadows für tschechische Tennisspielerinnen, die schon einen Wimbledon-Titel im Einzel (und auch im Doppel) in ihrer Bilanz stehen habe: Am Nachmittag besiegte nämlich Barbora Krejcikova in einem wahren Thriller und nach Abwehr von acht Matchbällen Taylor Townsend mit 1:6, 7:6 (13) und 6:3.

Und im letzten Match des Tages zog Marketa Vondrousova mit einem 6:4, 5:7 und 6:2 gegen Elena Rybakina nach. Vondrousova spielt damit am Dienstag im Viertelfinale gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka, die beim 6:1 und 6:4 gegen Cristina Bucsa keine Probleme hatte.

Krejcikova bekommt es mit Vorjahresfinalistin Jessica Pegula zu tun, die ihre amerikanische Landsfrau Ann Li mit 6:1 und 6:2 glatt verabschiedete.

Hier das Einzel-Tableau in New York City



