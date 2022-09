US Open: Warum eigentlich nicht Bianca Andreescu?

Bianca Andreescu findet bei den US Open 2022 allmählich zu ihrer Topform - und mausert sich somit zur Geheimfavoritin.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 07:59 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu steht in Runde drei

Um Punkt 1:06 Ortszeit verwandelte Bianca Andreescu am Donnerstag in der zweiten Runde der US Open gegen Beatriz Haddad Maia ihren ersten Matchball zum 6:2 und 6:4-Erfolg und sorgte im Louis Armstrong Stadium damit zumindest für eine kleine Überraschung. Denn während der Brasilianerin erst vor wenigen Wochen beim WTA-1000-Turnier in Toronto der Finaleinzug gelungen war, hatte die Kanadierin zuletzt alles andere als in Topform agiert.

In New York scheint sich Andreescu dieser Topform nun aber allmählich zu nähern. Gegen Haddad Maia musste die 22-Jährige kein einziges Mal ihren Aufschlag abgeben, insgesamt gewann sie 13 Punkte mehr als ihre Gegnerin. Beeindruckende Zahlen, die neben dem großen Überraschungspotential im Damen-Tableau die Frage aufwerfen, warum es für Andreescu in Flushing Meadows nicht abermals zum großen Wurf reichen sollte.

Drittrundengegnerin Garcia bislang ohne Probleme

Das Gefühl des Triumphs in New York kennt Andreescu bereits aus dem Jahr 2019, als sie überraschenderweise ihren bis dato einzigen Grand-Slam-Titel holte. Heuer wartet in Runde drei mit Cincinnati-Siegerin Caroline Garcia nun eine der Mitfavoritinnen auf den Turniersieg, die Französin gab in ihren bisherigen beiden Matches gegen Kamilla Rakhimova und Anna Kalinskaya insgesamt erst zehn Spiele ab.

Unterdessen musste sich Andreescus Landsfrau Leylah Fernandez in diesem Jahr bereits in Runde zwei geschlagen geben. Die 19-Jährige, die in New York vor zwölf Monaten noch das Endspiel erreicht hatte, unterlag Liudmila Samsonova mit 3:6 und 6:7 (3). Serena Williams prolongierte derweil ihre Abschiedstour.

