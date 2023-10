UTS-Finalturnier findet in London statt

Die Turnierserie des „Ultimate Tennis Showdown“ 2023 findet ihren Höhepunkt im Finalturnier in London, das vom 15. bis 17. Dezember stattfinden wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 16:52 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist neben dem Chinesen Wu Yibing bereits für das Finalturnier qualifiziert.

Die britischen Fans der spektakulären Tennisunterhaltung dürfen sich auf ein vorweihnachtliches Highlight freuen. Im Londoner „ExCel“, bei dem es sich um eines der größten britischen Ausstellungs- und Kongress-Zentren handelt, wird das Finalturnier der von Patrick Mouratoglou ins Leben gerufenen Turnierserie vom 15. bis 17. Dezember .2023 ausgetragen. Insgesamt acht Spieler werden dort um den Titel des "UTS World Champion“ wetteifern.

Bereits fix qualifiziert sind die Sieger der ersten beiden Turniere. Der Chinese Wu Yibing „The Great Wall“ setzte sich in Los Angeles durch, während Andrey Rublev „Rublo“ sich in Frankfurt die Krone aufsetzte. Der dritte Direktstartplatz als Champion wird beim Turnier in Seoul Anfang Dezember vergeben.

Drei weitere Startplätze werden aufgrund des „UTS Race Rankings“ vergeben, in das alle Partien der drei Vorrundenturniere mit einfließen. Aktuell wären dies der Argentinier Diego Schwartzman „El Peque“, Gael Monfils „La Monf“ aus Frankreich und dessen Landsmann Benoit Paire „The Rebel“. Zwei weitere Spieler erhalten die Startberechtigung per Wildcard.

Abgeschlossen wird die Vorrunde mit dem Turnier im südkoreanischen Seoul, das vom 1. bis 3. Dezember stattfindet. Zugesagt habe dort bereits der Australier Nick Kyrgios „King“, Gael Monfils „La Monf“, Lokalmatador Soon-Woo Kwon „The Mashine“ und Alexander Bublik „The Bublik Enemy“ aus Kasachstan.