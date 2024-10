UTS Frankfurt: Dominic Thiem verliert gegen Denis Shapovalov

Österreichs Tennis-Aushängeschild der letzten Jahre, Dominic Thiem, hat auch sein zweites Match beim Ultimate Tennis Showdown in Frankfurt verloren. Diesmal war Dennis Shapovalov zu stark für den Niederösterreicher.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 17:20 Uhr

© GEPA pictures

Auch der zweite Auftritt beim Ultimate-Tennis-Showdown-Event in Frankfurt ging für Dominic Thiem verloren. Nachdem es für den Niederösterreicher am gestrigen ersten Spieltag eine klare Dreisatz-Niederlage gegen den Australier Thanasi Kokkinakis setzte, musste sich er sich in seinem heutigen ersten Match dem Kanadier Denis Shapovalov in vier Sätzen geschlagen geben - lediglich den zweiten Durchgang konnte der 31-Jährige für sich entscheiden.

Shapovalov zeigte sich nach Matchende durchaus emotional: “Ich bin sehr froh, dass ich meinen ersten Sieg (Anm.: bei einem UTS-Event) holen konnte, aber ich hätte lieber gegen jeden anderen gewonnen. Es war ganz schön emotional, ein letztes Mal gegen Dominic zu spielen. Er war einer der ersten Spieler, die ich auf der Tour kennengelernt habe, er war immer sehr nett, immer sehr offen. Er war fast soetwas wie ein großer Bruder für mich.”

Struff hat noch die Chance auf den Aufstieg

Aufgrund der bereits zweiten Niederlage ist es für Thiem nicht mehr möglich ins Semifinale aufzusteigen, das morgen ab 12:30 Uhr stattfinden wird. Dennoch ist der Österreicher heute noch ein letztes Mal im Einsatz. Ab 21 Uhr steigt das Duell gegen den Franzosen Ugo Humbert.

Erfreulich das erste Match-Ergebnis des Tages für Jan-Lennard Struff. Er konnte die Partie gegen Publikumsliebling Gael Monfils mit 3:2 erfolgreich abschließen. Der Warsteiner trifft heute ab 19 Uhr noch auf den Italiener Lorenzo Musetti. Struff hat gestern zwar ebenfalls sein Auftaktmatch gegen Ben Shelton verloren, hat aber noch immer die Möglichkeit die Vorschlussrunde am Sonntag zu erreichen.