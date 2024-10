UTS Frankfurt: Thiem unterliegt Humbert im letzten Match

Beim letzten Event vor seinem abschließenden Antreten bei den Erste Bank Open in Wien musste sich Dominic Thiem auch im dritten Match des Turniers gegen Ugo Humbert geschlagen geben. Der “Dominator” unterlag dem Franzosenmit 3:0. Denkbar knapp verpasste Jan Lennard-Struff den Halbfinaleinzug.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 22:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Es war sozusagen die Generalprobe vor seinem letzten Auftritt auf der ATP-Tour-Bühne. Der Lichtenwörther Domimic Thiem wird seine einzigartige Karriere bei den Erste Bank Open (21.10-27.10) in Wien beenden.

Davor schlug der US-Open-Champion nochmal in Frankfurt auf und begeisterte die angereisten Fans. In seinem dritten Match beim von Patrick Mouratoglou veranstalteten Show-Event, traf Thiem auf Ugo Humbert. Der Franzose startete von Anfang an aggressiv in das Match hinein und sicherte sich einen zügigen 3:0-Sieg.

Für den “Dominator” endete heute Abend die Reise in Frankfurt, morgen kann man den Österreicher aber erneut bewundern. Bei den Erste Bank Open in Wien wird dem Ausnahmespieler nochmal der verdiente Tribut gezollt. Thiems Abschied beginnt mit einem Showmatch bestehend aus einem Satz, gegen Freund Alexander Zverev. Am Montag beginnen dann die Erst-Runden-Matches des Hauptfeldes. Im Auftaktduell trifft der österreichische Grand-Slam-Sieger auf Luciano Darderi.

Struff unterliegt Musetti

Der Deutsche, oder auch “Thunder” genannt, lieferte sich ein enges Match mit Lorenzo Musetti. Beide Spieler präsentierten ein spannendes Match, welches letztendlich der Italiener für sich entscheiden konnte- wenn er sich auch nicht richtig freuen konnte. "Ich habe es nicht verdient, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Musetti nach seinem Matchgewinn. “Jan war so aggressiv beim Aufschlag... er spielte auf so hohem Niveau.”