UTS London: Struff und Humbert starten mit Auftaktsieg

Das Saisonfinale des Ultimate Tennis Showdown in London hat mit zwei spannenden Matches begonnen. Hugo Humbert besiegte Thanasi Kokkinakis mit einem klaren 3:0. Jan-Lennard Struff gelang gegen Alexander Bublik das gleiche Kunststück.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.12.2024, 19:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Wie bereits im Vorjahr findet das Saisonfinale des Ultimate Tennis Showdown auch 2024 wieder in London statt. Veranstalter und Ideengeber Patrick Mouratoglou, sowie die angereisten Fans, dürfen sich über ein prominentes Teilnehmerfeld freuen. Inklusive zweier ATP Nitto Finals Teilnehmer. Den Anfang des Showdowns machte die Gruppe A rund um den totgesetzten Andrey Rublev.

Ugo Humbert und Thanassi Kokkinakis eröffneten das Finale in der Copper Box Arena. Nach dem UTS Event in Frankfurt erreichte Humbert etwas überraschend das Finale bei dem Masters in Paris-Bercy. Als Vorbereitung für die anstehenden Australian Open erwünscht sich der Franzose einen ähnlicher resultierenden Erfolg. Gegen Kokkinakis gelang dem sechsfachen Titelträger ein vielversprechender Start. Humbert siegte mit 3:0 und bestach vor allem mit seinem Return. Der Franzose trifft im zweiten Match auf Turnierfavoriten Rublev trifft.

Im zweiten Match des Tages durften die Teilnehmer aus Gruppe B die Copper Box Arena betreten. Struff bzw. „The Thunder“ traf auf Alexander Bublik. Der BMW-Open-Sieger gewann sein erstes Duell mit einem deutlichen 3:0, auch wenn die jeweiligen Sätze sehr knapp ausfielen.

Struff kann seine Dominanz gleich morgen erneut unter Beweis stellen. Der Deutsche darf direkt in der ersten Partie des Tages gegen den Favoriten aus Gruppe B ran, Alex de Minaur.