Venus und Leylah - das Traumpaar der US Open 2025

Venus Williams und Leylah Fernandez haben auch ihr zweites gemeinsames Doppel-Match bei den US Open gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.08.2025, 08:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Zwei, die sich bislang prächtig ergänzen: Leylah Fernandez und Venus Williams

Venus Williams und Leylah Fernandez scheinen ja geradezu darauf zu warten, dass ihre Partien von einem der kleineren Plätze in das Louis Armstrong Stadium verlegt werden. Das war am Donnerstag schon so. Und auch am Samstag durfte jene Paarung, die die Herzen vieler Tennisfans erwärmt, im zweitgrößten Stadion aufschlagen. Erneut mit Erfolg: Fernandez und Williams gewannen gegen Eri Hozumi und Ulrikke Eikeri mit 7:6 (1) und 6:1.

Venus hatte ja nach dem ersten Match angemerkt, dass Leylah Fernandez nach Schwester Serena die beste Doppelspielerin sei, neben der sie jemals gespielt hat. Tatsächlich ergänzen sich die beiden bislang prächtig: Venus ist mit ihren 45 Jahren immer noch schlagmächtig, für die flotten Beine sorgt Fernandez. Und die beiden können sich mittlerweile voll auf das Doppel konzentrieren: Venus Williams hat in Runde eins des Einzels gegen Karolina Muchova verloren, Leylah Fernandez am Freitagabend gegen Aryna Sabalenka.

Wie lange der Siegeszug von Team „Veelah“ (Venus wird gerne „Queen Vee“ genannt) weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Aufgabe im Achtelfinale wird entweder die britische Paarung Sony Kartal und Kate Boulter oder Ekaterina Alexandrova mit Zhang Shui werden. Sollte da erneut ein Sieg gelingen, würden in der Runde der letzten acht Paare wohl auf die Favoritinnen treffen: Taylor Townsend und Katerina Siniakova.

Mal schauen, wob der Spielplan auch für die nächsten Matches einen Auftritt im Armstrong hergibt.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen



