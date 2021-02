Venus Williams scheidet verletzt aus den Australian Open aus

Venus Williams hat am Mittwoch eine im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhafte Niederlage einstecken müssen. Die US-Amerikanerin verletzte sich im Match gegen Sara Errani und machte nur ein einziges Game. An eine Aufgabe dachte die 40-Jährige aber keine Sekunde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2021, 17:13 Uhr

Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin war schon zum Beginn des Matches mit einem Tapeverband ausgestattet: Ihr linkes Knie musste unterstützt werden. Beim Stand von 1:5 aus ihrer Sicht passierte ihr dann ein folgenschweres Missgeschick. Sie knickte mit dem rechten Sprunggelenk um, schrie auf, und humpelte sofort zu ihrer Bank.

Gleich zwei Medical Timeouts nahm sie in Anspruch, eines für den Knöchel, den sie sich bandagieren ließ, dann eines für das Knie. Unter tosendem Applaus setzte sie ihre Partie aber fort, danach gelang ihr jedoch kein einziges Spiel mehr.

In der ersten Runde am Montag hatte sie mit einem Sieg über Kirsten Flipkens noch aufgezeigt, am Mittwoch folgte ein emotionaler Post auf Instagram.

Man könne sich im Sport sowie im Leben nie vollständig auf "Triumph oder Disaster" vorbereiten, schrieb sie. "Du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst aber kontrollieren, wie du mit den Aufs und Abs umgehst."

Und weiter: "Egal, wie es ausgeht, ich werde immer meinen Kopf oben halten und alles auf dem Platz lassen. Ich will nichts bereuen, weil ich nicht alles gegeben habe. Schau immer nach vorne, denn so groß dein Traum auch sein mag, er könnte wahr werden..."

Errani spielt nun in einer überraschenden Drittrundenpartie gegen Hsieh Su-wei, die Bianca Andreescu mit 6:3, 6:2 eliminierte. "So möchte ich nicht gewinnen", sagte Errani, die Nummer 134 der Welt. "Es tut mir sehr leid für sie. Ich war schockiert und habe zuerst nicht verstanden, was sie hat. Ich hatte Angst um sie."

Errani stand einst in den Top-10 der WTA-Rangliste und im Finale der French Open (2012). Im Februar 2017 wurde sie positiv auf die verbotene Substanz Letrozole getestet und für insgesamt zehn Monate gesperrt.

