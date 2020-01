Vera Zvonareva: Nächste Absage für die Australian Open

Nächste Hiobsbotschaft für die Veranstalter der Australian Open. Mit Vera Zvonareva muss nach Andy Murray, Kei Nishikori und Lucas Pouille ein weiterer Star verletzungsbedingt absagen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.01.2020, 10:03 Uhr

Vera Zvonaerva muss verletzungsbedingt für die Australian Open absagen

Es sind nicht die Tage der Veranstalter der Australian Open. Erst vor wenigen Tagen gab Andy Murray bekannt, dass er sein Major-Comeback doch nicht feiern wird. Am 30. Dezember folgte dann die Absage von Kei Nishikori. Nun gaben die Veranstalter via Twitter bekannt, dass auch Vera Zvonareva verletzungsbedingt passen muss.

Die 35-jährige Russin laboriert an einer Verletzung am linken Handgelenk. Damit müssen die Fans weiter auf einen Auftritt der ehemaligen Nummer zwei der Welt warten. Ihr letztes Turnier waren die French Open im Mai vergangenen Jahres, wo sie bereits in der ersten Runde der Qualifikation an Aliona Bolsova scheiterte. Damit ist sie auch in der Weltrangliste nach hinten gerutscht und liegt aktuell nur noch auf Platz 80.

Die Australian Open waren für Zvonareva bisher immer eine Reise wert: Zwei Mal stand sie bislang im Halbfinale, im Doppel konnte sie 2012 an der Seite von Svetlana Kuznetsova sogar den Titel holen. Auch in Einzel durfte Zvonaerva Major-Finalluft schnuppern. 2010 erreichte Zvonareva sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open das Endspiel – der ganz große Triumph blieb ihr aber verwehrt.

Die Australian Open gehen von 20. Jänner bis 2. Februar in Melbourne über die Bühne. Für die Tennisfans bleibt zu hoffen, dass sich Vera Zvonaerva schnell erholen wird.