Veranstalter gesteht Fehler ein: Bizarrer Wildcard-Auftritt geht viral

Der Auftritt von Hajar Abdelkader bei einem ITF-Turnier in Kenia ist zu einem weltweiten Internet-Hit geworden. Nun gibt es eine Erklärung des Veranstalters.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2026, 09:21 Uhr

Hajar Abdelkader hat beim ITF-W35-Event in Nairobi für kuriose Szenen gesorgt. Die Ägypterin, die vom Veranstalter eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, hinterließ bei ihrem Auftritt gegen die Deutsche Lorena Schaedel den Eindruck einer Anfängerin. Die Szenen, in denen Abdelkader riesige Defizite bei ihren Grundschlägen sowie beim Service offenbarte, gingen nach der Partie in den sozialen Medien viral.

Abdelkader produzierte im Laufe des Matches 20 Doppelfehler und gewann lediglich drei Punkte - zwei nach Doppelfehlern ihrer Gegnerin, einen aufgrund eines unerzwungenen Fehlers. Nach 37 Minuten stand die 0:6 und 0:6-Niederlage der 21-Jährigen fest. Die Leistung der Nordafrikanerin sorgte im Nachgang für zahlreiche offene Fragen.

“Diese Wildcard hätte nicht vergeben werden dürfen”

Tennis Kenia, der Veranstalter des Events, erklärte, Abdelkader habe in letzter Minute eine Wildcard erhalten, nachdem eine andere Spielerin kurz vor Turnierbeginn zurückgezogen hatte. Damit sollte ein ausgewogenes Tableau gewährleistet werden. Die Entscheidung sei auf Grundlage der vorhandenen Informationen getroffen worden - so soll Abdelkader angegeben haben, über ein angemessenes Spielniveau zu verfügen. Außerdem habe zu diesem Zeitpunkt keine andere Spielerin um eine Wildcard angesucht.

"Im Nachhinein hätte diese Wildcard nicht vergeben werden dürfen", hielt Tennis Kenia fest. “Der Verband hat diese Erfahrung zur Kenntnis genommen und wird dafür sorgen, dass sich ein solch äußerst seltener Vorfall nie wieder ereignet.”

Der ägyptische Tennisverband distanzierte sich indes von der Debatte und erklärte gegenüber der Daily Mail und der BBC, dass Abdelkader nicht bei diesem registriert sei und keine Rolle bei ihrer Nominierung oder Teilnahme gespielt habe. Dem Verband stünden keine weiteren Informationen über Abdelkaders tennisbezogenen Hintergrund zur Verfügung. Laut ihrem ITF-Profi begann die Ägypterin im Alter von 14 Jahren mit dem Tennissport.