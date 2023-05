Verkündet Nadal morgen das Aus für Paris?

Weiterhin Spannung um das Antreten von Rafael Nadal in Paris. Morgen will der 14-fache Roland-Garros-Champion über die eventuelle Teilnahme und die Gründe informieren. Nicht wenige spekulieren sogar über ein Ende der glanzvollen Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 19:59 Uhr

© Getty Images Wann bekommen die Tennisfans Rafael Nadal wieder auf dem Court zu sehen?

Gebannt wird die Tenniswelt morgen nach Manacor blicken. Nach Mitteilung des PR-Teams um den 22-fachen Grand Slam-Champion wird sich der 36-jährige morgen auf einer Pressekonferenz in seiner Akademie auf Mallorca um 16 Uhr Ortszeit zu einem eventuellen Start beim Turnier in Roland Garros äußern.

Zuletzt Rätsel um körperliche Verfassung

Zuletzt war Nadal im Januar bei den Australian Open angetreten, wo er sichtlich gehandicapt dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald glatt in drei Sätzen unterlegen war. Nach dem Turnier kündigte der Linkshänder aufgrund einer Verletzung des Hüftbeugers eine längere Turnierpause an. Zudem beunruhigte in den sozialen Medien das Video eines sichtlich angeschlagenen Nadals beim Training die Tennisfans in aller Welt.

Profitiert Thiem?

Das Pech der langjährigen Nummer 1 der Welt könnte gleichzeitig das Glück für einen anderen Grand Slam-Champion sein. Durch eine Absage Nadals würde der Österreicher Dominic Thiem in Paris direkt ins Hauptfeld nachrücken und müsste nicht den Weg über die Qualifikation gehen.