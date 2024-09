Verletzungsausfälle bei den Topspielerinnen: Raducanu und Stepehens rücken nach

Neben der neuen US-amerikanischen Nummer Eins, Jessica Pegula, gab es noch vier weitere Absagen von momentanen oder ehemaligen Top 10-Spielerinnen für das gut besetzte WTA-Tour-500-Event in Korea. Dafür ziehen Emma Raducanu und Sloane Stephens ins Hauptfeld ein.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 18:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Erst letzte Woche erreichte Jessica Pegula das Finale bei den US Open und kürte sich damit zur neuen Nummer Eins in den USA. Bei dem am 16. September beginnenden Turnier in Seoul musste die 30-jährige aufgrund einer Rippenverletzung absagen. Damit ist die US Open-Finalistin nicht die einzige Topspielerin, die von der Seitenlinie aus zuschauen muss. Die ehemaligen Wimbledon-Siegerin und Weltranglistenvierte Elena Rybakina fällt aufgrund einer Rückenverletzung aus, die US-Open-Halbfinalistin Emma Navarro und Titelverteidigerin aus 2014 änderte kurzfristig ihren Turnierzeitplan und Karolina Pliskova muss wegen einer Fußverletzung einige Wochen pausieren.

Infolge dieser vier Rückzüge und der Tatsache, dass kein Special Exempt-Platz verwendet wurde, zieht die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens und die US-Open-Siegerin von 2021, Emma Raducanu direkt in das Hauptfeld ein, zusammen mit Zhang Shuai, Amanda Anisimova, Viktoriya Tomova. Die nächsten drei Spielerinnen auf der Warteliste sind die Deutsche Tatjana Maria, Arantxa Rus und Hailey Baptiste. Die Nummer 1 der Welt, Iga Swiatek, führt die Teilnehmerliste der Korea Open an.