Diana Shnaider holt ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina ins Team

Die WTA-Tour hat einen neuen Super-Coach: Die ehemalige Weltranglistenerste Dinara Safina ist die neue Trainerin von Diana Shnaider.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 20:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Diana Shnaider baut auf Dinara Safina

Diana Shnaider wird ab sofort mit der ehemaligen Weltranglistenersten Dinara Safina zusammenarbeiten. Das gab die Russin am Dienstag auf Instagram bekannt. “In den vergangenen Monaten habe ich nach einer Partnerschaft wie dieser gesucht. Ich bin davon überzeugt, dass sie mir sowohl auf als auch neben dem Platz guttun wird”, schrieb die 21-Jährige.

Zuletzt wurde Shnaider, die bis zum Ende der abgelaufenen Saison mit Igor Andreev zusammengearbeitet hatte, von ihrem Vater betreut. Unter seiner Ägide verlief der Saisonstart nicht nach Wunsch, die Russin erreichte im laufenden Kalenderjahr bei keinem Turnier das Halbfinale. In der Weltrangliste liegt sie aktuell auf Position 13.

Safina macht's wie ihr Bruder

Mit Safina, die ihre aktive Karriere 2014 im Alter von nur 27 Jahren aufgrund psychischer Probleme beendet hatte, soll es für Shnaider nun wieder besser laufen. An Erfahrung auf höchstem Niveau mangelt es der heute 38-Jährigen jedenfalls nicht: Safina gewann in ihrer Karriere zwölf WTA-Titel, stand in drei Grand-Slam-Endspielen (French Open 2008 und 2009, Australian Open 2009) und errang bei den Olympischen Spielen 2008 die Silbermedaille.

Zudem war Safina 2009 insgesamt 27 Wochen lang die Nummer eins der WTA-Weltrangliste. Erst vor wenigen Tagen hatte ihr Bruder Marat Safin angekündigt, dass er Andrey Rublev zumindest während der Sandplatzsaison unterstützen werde. Shnaider machte zur Dauer des Engagements indes keine Angaben. Erstmals wird sie beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (14. bis 21. April) von Safina betreut werden.