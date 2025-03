Andrey Rublev baut in der Sandplatzsaison auf Marat Safin

Marat Safin wird das Trainerteam von Andrey Rublev zumindest während der Sandplatzsaison ergänzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 14:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marat Safin unterstützt Andrey Rublev schon in Monte-Carlo

Die ATP-Tour ist um einen Super-Coach reicher: Der Russe Andrey Rublev wird in den kommenden Wochen auf die Dienste seines Landsmanns Marat Safin bauen und mit diesem zumindest während der europäischen Sandplatzsaison zusammenarbeiten. Das wurde am Samstag bekannt.

Demnach wird Safin beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (6. bis 13. April) erstmals mit von der Partie sein. Die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Coach Fernando Vicente hat Rublev nicht beendet, vielmehr soll Safin dem Weltranglistenneunten als wertvolle Ergänzung dienen.

Rublev vertraute sich Safin schon 2024 an

Schon im vergangenen Jahr hatte Rublev die Unterstützung von Safin in Anspruch genommen, damals jedoch in einem anderen Zusammenhang. So sollen ihm Gespräche mit dem ehemaligen Weltranglistenersten im Umgang mit seinen Depressionen geholfen haben.

Aus sportlicher Sicht lief es für Rublev im Jahr 2025 bislang noch nicht nach Wunsch. Zwar gewann der Russe im Februar das ATP-500-Turnier in Doha, zuletzt setzte es für ihn aber drei Niederlagen am Stück. Sein nächstes Turnier wird Rublev in Monte-Carlo bestreiten, wo er vor zwei Jahren einen seiner größten Titel gewann.