ATP Doha: Andrey Rublev ist wieder da - Finalsieg über Jack Draper!

Andrey Rublev hat einen schwierigen Saisonstart mit dem Finalsieg gegen Jack Draper beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha ausgemerzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 18:48 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat sich in Doha zurückgemeldet

Diesen Titel, den insgesamt 17. seiner Karriere, hat sich Andrey Rublev redlich verdient. Zwei Mal musste der 27-Jährige auf dem Weg zum Turniersieg in Doha in ein Tiebreak im dritten Satz - Rublev behielt sowohl gegen Alex de Minaur wie auch gegen Félix Auger-Aliassime die Nerven.

Ganz so dramatisch entwickelte sich das Finale beim in die 500er-Kategorie aufgestiegenen Event dann nicht: Rublev besiegte Jack Draper nach einer Spielzeit von 2:04 Stunden mit 7:5, 5:7 und 6:1. Damit ist der schwache Saisonstart passé - bei den Australian Open war Rublev ja schon in Runde eins gegen Joao Fonseca ausgeschieden.

Rublev und Opelka auch in Dubai auf Kollisionskurs

Für Draper endete eine immerhin über neun Matches währende Siegesserie bei ATP-Tour-500-Turnieren. Im Herbst hatte der Brite mit fünf Erfolgen den Titel in Wien geholt, nun kamen vier weitere Siege dazu.

Für beide Spieler geht es übrigens gleich in Dubai weiter. Rublev und Draper beginnen jeweils gegen einen Qualifikanten - und könnten im Viertelfinale erneut aufeinander treffen. An Position eins ist in Dubai Daniil Medvedev gesetzt.

