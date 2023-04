ATP Masters Monte-Carlo: Rublev mit Comeback-Sieg gegen Rune zum ersten 1000er-Titel

Andrey Rublev hat erstmals ein Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen. Der Russe schlug nach einem großen Comeback Holger Rune mit 5:7, 6:2 und 7:5.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 17:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Größter Karriere-Erfolg für Andrey Rublev: Zwei Jahre, nachdem er im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas unterlegen war, holte sich der Russe mit einem 5:7, 6:2 und 7:5 gegen Holger Rune den ersten Titel in der zweithöchsten Turnier-Kategorie nach den Grand-Slam-Events.

Dabei hatte es schon nach einem Triumph für den 19-jährigen Rune ausgesehen: Der Däne führte im Entscheidungssatz schon mit 4:1, hatte bei Aufschlag Rublev einen weiteren Breakball. Und musste sich dann dennoch geschlagen geben. Wohl auch, weil Andrey Rublev am Ende mehr Energie auf den Court gebracht hat.

Es war bereits der zweite große Comeback-Sieg von Rublev gegen Rune in diesem Jahr: Schon bei den Australian Open gelang ihm ein Entfesselungsakt nach Abwehr von mehreren Matchbällen.

Trotz der Finalniederlage wird Holger Rune ab morgen ein neues Karriere-Hoch in der ATP-Weltrangliste erreichen, nämlich Position sieben. Andrey Rublev bleibt auf Platz sechs. Und wird kommende Woche seinen im vergangenen Jahr in Belgrad errungenen Titel in Banja Luka zu verteidigen versuchen. Gleiches gilt für Rune in München.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo