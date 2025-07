ATP-Challenger Liberec: Dedura unterliegt nach Krimi, auch Stebe verliert

Im Achtelfinale des ATP-75er-Challenger-Turniers in Liberec mussten sich beide DTB-Spieler geschlagen geben. Während sich Diego Dedura in einem mehr als dreistündigen Krimi dem Slowaken Norbert Gombos beugen musste, unterlag Cedrik-Marcel Stebe dem Argentinier Andrea Collarini in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 15:29 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Trotz aufopferungsvollem Kampf musste sich Diego Dedura in Liberec im Achtelfinale nach mehr als 3 Stunden geschlagen geben.

Ein Duell der Generationen stand für den 17-jährigen Diego Dedura im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 75 im tschechischen Liberec gegen den Slowaken Norbert Gombos auf dem Programm, der mit 34 Jahren genau doppelt so alt ist wie der Berliner.

Dabei entwickelte sich von Beginn an ein intensiver Schlagabtausch von der Grundlinie mit langen und intensiven Ballwechseln. Nach je einem frühen Break hielten beide Protagonisten im weiteren Verlauf ihre Aufschlagspiele. Beim Stand von 5:4 erkämpfte sich Dedura zwei Satzbälle, konnte diese aber nicht nutzen und musste den Gang in den Tiebreak antreten, in dem Gombos das Momentum knapp auf seiner Seite hatte.

Auch im zweiten Akt hatte beide Spieler anfangs Probleme, ihren Rhythmus bei eigenem Service zu finden. Nach zweimaliger Break-Führung zum 3:1 musste Dedura postwendend den Ausgleich hinnehmen. Dennoch rappelte sich der Linkshänder wieder auf und servierte den Satz nach dem Break im elften Spiel sicher zum Gleichstand aus.

Mit dem Satzgewinn nutzte Dedura gleich im dritten Satz die fehlerhafte Phase seines Gebenübers mit dem sofortigen Break, ließ den slowakischen Routinier aber wieder zurückkommen. Beim Stand von 5:6 musste der Teenager dem intensiven Match Tribut zollen und ließ sich beim Seitenwechsel in einem Medical-Timeout behandeln. Anschließend wirkten die Bewegungen bei eigenem Aufschlag nicht mehr so rund, weshalb er sich trotz Abwehr von zwei Matchbällen nach 3:05 Stunden mit 6:7 (5), 7:5, 5:7 geschlagen geben musste.

Stebe kann Level nicht halten

Ebenfalls den Einzug ins Viertelfinale strebte der deutsche Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe an, der kürzlich in Kamen seinen ersten internationalen Titel nach knapp zweijähriger Verletzungspause einfahren konnte. Gegen den an Nr. 6 gesetzten Andrea Collarini agierte der 34-Jährige aus Mühlacker im ersten Durchgang lange auf Augenhöhe, ehe er beim Stand von 4:4 sein Service bei der ersten Break-Möglichkeit im gesamten Satz abgeben musste. Im Anschluss servierte der Argentinier den Durchgang ohne Verlustpunkt nach Hause.

Im zweiten Akt konnte Stebe sein erstes Aufschlagspiel durchbringen, in der Folge aber dem konsequenten Grundlinienspiel seines 33-jährigen Gegners nicht mehr viel entgegensetzen. Nach 88 Minuten musste sich der Linkshänder dem Weltranglisten-240., der in New York geboren wurde, mit 4:6, 2:6 geschlagen geben.