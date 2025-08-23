Victoria Mboko: Ein hartes Los als Belohnung für einen starken Sommer

Montreal-Siegerin Victoria Mboko hat die wohl unangenehmste ungesetzte Spielerin zugelost bekommen: Barbora Krejcikova.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.08.2025, 14:41 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko muss gleich zu Beginn der US Open 2025 voll da sein

Victoria Mboko hat in den letzten Wochen sportlich alles richtig gemacht, mit ihrem Heimsieg in Montreal sogar den Einzug in die Gesetztenliste für die US Open geschafft. Und bekommt als Belohnung dafür nun Barbora Krejcikova vorgesetzt. Das ist, bei allem Respekt an alle anderen ungesetzten Spielerinnen, das schlimmste Los, das jemand bekommen kann. Krejcikova mag nicht mehr in der Form der letzten Jahre sein, als sie sowohl in Roland-Garros wie auch in Wimbledon das Einzel gewonnen hat (im Doppel steht bei der Tschechin ja der Golden Slam in der Karriere-Bilanz), aber mit ihrem schlauen Spiel ist sie gerade für junge Spielerinnen eine ganz große Herausforderung.

Nun darf man natürlich nicht vergessen, dass Victoria Mboko die Saison 2025 weit außerhalb der Top 300 begonnen hat. Alleine der Gedanke an einen Startplatz bei einem Major war da eigentlich schon fast verwegen. In Roland-Garros gelangen der Kanadierin aber erstmals nicht nur die Qualifikation, sondern auch noch gleich zwei Siege im Hauptfeld, ehe gegen Qinwen Zheng Schluss war.

Mboko auf den Spuren von Andreescu

In Wimbledon verlor Mboko ihr drittes Quali-Match gegen Priscilla Hon, rutschte als Lucky Loserin ins Feld. Und gewann wieder wenigstens eine Partie. Das Aus kam gegen Hailey Baptiste. Auftritte bei Majors sind für den Schützling von Nathalie Tauziat also nichts mehr ganz Neues, aber auf Hartplatz hat es davon noch keinen gegeben.

Wenn es gegen Barbora Krejcikova schiefgehen sollte, wird Victoria Mboko niemand einen Vorwurf machen. Wenn es mit einem Erfolg klappen sollte, stehen allerdings gleich ganz große Vergleiche im Raum: Denn Landsfrau Bianca Andreescu war vor sechs Jahren ja auch mit dem Titel bim Heim-1000er nach Flushing Meadows gekommen. Und hatte dann doch einigermaßen überraschend im Endspiel gegen Serena Williams die US Open gewonnen.

