Viel Frust und noch kein Lichtblick: Enttäuschender Start aus DTB-Sicht in Melbourne

Das DTB-Aufgebot konnte in der Day Session an Tag eins der Australian Open 2023 nicht überzeugen. Jule Niemeier und Yannick Hanfmann sollen doch noch für positive Gefühle sorgen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 09:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Daniel Altmaiers großer Kampf wurde nicht belohnt

Oscar Otte ging hart mit sich ins Gericht, Daniel Altmaier konnte das Lob seines Gegners kaum trösten: Der erste Tag der Australian Open hinterließ zunächst jede Menge Frust bei den deutschen Profis. Auch Grand-Slam-Debütantin Eva Lys und Tamara Korpatsch mühten sich vergebens. Yannick Hanfmann und Jule Niemeier im Duell mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek können noch für Erfolge sorgen.

Am schwersten konnte Otte seinen Auftritt verkraften. "Ich stand gefühlt wie eine Mülltonne auf dem Platz und habe es überhaupt nicht hinbekommen, mal einen vernünftigen Return reinzuspielen mit der Rückhand vor allen Dingen", sagte der 29-Jährige nach seiner 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7-Niederlage gegen den erst 17-jährigen Chinesen Shang Juncheng.

Altmaier mit gutem Auftritt gegen Tiafoe

Daniel Altmaier wehrte sich 3:19 Stunden lang in der Kia Arena, dann musste der 24-Jährige dem US-Open-Halbfinalisten Frances Tiafoe nach einer 3:6, 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8)-Niederlage schließlich doch gratulieren. Lys unterlag der Spanierin Cristina Bucsa 6:2, 0:6, 2:6, Korpatsch musste sich der Britin Emma Raducanu, US-Open-Siegerin von 2021, 3:6, 2:6 geschlagen geben.

"Es ist für mich heute eher nicht am Tennis gescheitert, sondern an den Umständen. Ich bin ja auch nur ein Mensch und kein Roboter", sagte Lys, die sich durch die Quali gekämpft hatte: "Ich war sehr aufgeregt. Das erste Mal bei einem Major war für mich ein unglaubliches Erlebnis." Aus der "sehr, sehr wichtigen Erfahrung" wolle sie lernen.

Zverev auf größerem Court

Das will sicher auch der Kölner Otte, aber zunächst einmal fielen ihm positive Gedanken enorm schwer. "Wahnsinn, was heute passiert ist. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben", sagte er: "Wir haben in der Vorbereitung trainiert bis zur Kotzerei." Es sei eines seiner schlechtesten Matches der vergangenen Jahre gewesen, die deutsche Nummer zwei wolle aber den Kopf nicht in den Sand stecken.

Am Dienstag greift dann auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ein - und zwar mit einem prominenten Glücksbringer an der Seite. Basketball-Ikone Dirk Nowitzki, den Zverev schon im Vorfeld der Australian Open traf, hat sich für die Partie gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas am Dienstag in Melbourne angekündigt. "Ich denke, dass er bei meinem Match da sein wird", sagte der Olympiasieger.

Nowitzki wird dabei früher erscheinen müssen, als zunächst geplant. Der verletzungsbedingte und kurzfristig verkündete Rückzug von Nick Kyrgios hat Auswirkungen auf die Ansetzung von Zverevs erster Major-Partie seit den French Open. Der Auftritt des einstigen Weltranglistenersten wurde von der 1573 Arena auf die größere Margaret Court Arena verlegt und startet etwas früher, ab 4.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (Eurosport) könnte es losgehen.