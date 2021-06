Viktor, mach’s gut! - Troicki beendet offiziell seine Karriere

Mit 35 Jahren lässt es Viktor Troicki gut sein und beendete mit dem gestrigen Tag seine aktive Tenniskarriere endgültig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2021, 19:57 Uhr

© Getty Images Der Vorhang fällt, Viktor Troickis Karriere als Tennisprofi ist offiziell beendet

Angekündigt hatte es der Serbe ja schon Ende April, jetzt hat er aber wirklich ernst gemacht: Viktor Troicki schloss gestern Sonntag das Kapitel „Aktive Karriere als Tennisspieler“ endgültig und hängt den Schläger an den Nagel. Die ehemalige Nummer zwölf der ATP-Weltrangliste sicherte sich in seiner Karriere drei Einzel- und zwei Doppeltitel auf der großen Herrentour. 2010 sorgte er mit einem Sieg über den Franzosen Michael Llodra im vierten und entscheidenden Einzel für einen historischen Davis-Cup-Triumph seines Landes.

Novak Djokovic streute dem 35-Jährigen in einem Gespräch mit ATP.com Rosen: „Es war eine unglaubliche Reise, deine Karriere als Freund, Kollege und Landsmann miterleben zu dürfen. Deine Leistungsbereitschaft für das serbische Tennisteam war unbeschreiblich und beispiellos und du warst eine tolle Inspiration für eine ganze Generation an jungen Tennisspielern in Serbien. Du solltest auf alles stolz sein, was Du erreicht hast.“

Jetzt kommt Zeit für die Familie

Die ehemalige Nummer acht der ATP-Tour, Janko Tipsarevic, ließ es sich auch nicht nehmen, ein paar Grußworte an den scheidenden Belgrader zu richten: „Ich gratuliere Dir zu einer unglaublichen Karriere. Es war mir eine Ehre all die Aufs und Abs mit Dir zu teilen, vor allem die Aufs deiner Karriere. Du hast die Spitze unseres Sports erreicht und ich bin mir sicher, dass du auch in deinem weiteren Leben, mit der selben Einstellung und dem selben Spirit den du auf dem Platz gezeigt hast, neue Höhen erreichen kannst.“

Auch Landsmann Nenad Zimonjic, seines Zeichens ehemalige Nummer eins im ATP-Doppel-Ranking, hat nur Gutes über Troicki zu berichten: „Wir teilen einen Haufen toller Erinnerungen. Wir hatten auch die Möglichkeit zusammen 2017 den Titel in Sofia zu gewinnen. Ich wünsche ihm nur das Beste für seine Zukunft.“ Besagte Zukunft möchte Troicki, neben seiner Rolle als Ehemann und Familienvater, als Trainer und Davis-Cup-Kapitän der serbischen Mannschaft bestreiten.